Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss mehrere Wochen auf Nationalspieler Kerem Demirbay verzichten.

Der Confed-Cup-Sieger erlitt im Punktspiel am Samstag bei Hertha BSC (1:1) eine Außenband-Ruptur und einen Syndesmose-Anriss im rechten Sprunggelenk. Das teilte die TSG am Sonntag mit. Wie lange Demirbay genau ausfallen wird, blieb offen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der 16. Minute mit Berlins Jordan Torunarigha zusammengeprallt.

"Das ist keine gute Nachricht, wenngleich auch eine noch schlimmere Verletzung zu befürchten war", sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann: "Nun gilt es, Kerem mit allem, was uns zur Verfügung steht zu unterstützen, um schnellstmöglich wieder fit zu werden."