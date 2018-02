Mit dem ersten Sieg des Jahres kehrte Bundesligist Borussia Dortmund am Freitag aus Köln zurück. Doch es gab auch schlechte Nachrichten: Talent Jadon Sancho verletzte sich kurz vor Schluss und droht auszufallen.

Schlechte Nachricht für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. In der turbulenten Schlussphase der Begegnung beim 1. FC Köln verletzte sich Offensivtalent Jadon Sancho und droht nun auszufallen. Der 17-Jährige, zuvor erst eingewechselt, knickte kurz vor dem Ende um. Eine Untersuchung am Montag soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Beim BVB befürchten die Verantwortlichen allerdings offenbar eine Bänderdehnung oder einen Bänderriss. Damit würde er längere Zeit fehlen. Erst Mitte Dezember zog sich Sancho eine Bänderdehnung im Sprunggelenk zu und fiel drei Wochen lang aus.

Ein Ausfall wäre für den Profi und den Verein gleichsam bedauerlich. Denn der Engländer gehörte in den ersten Spielen des neuen Jahres zu den Aktivposten im lahmenden Dortmunder Offensivspiel. Gegen Wolfsburg (0:0), in Berlin (1:1) und gegen Freiburg (2:2) gehörte der Außenstürmer zur schwarz-gelben Startelf. Für die Begegnung in Köln verordnete Trainer Peter Stöger seinem Juwel offenbar eine Pause.

Eine Verletzung Sanchos träfe den BVB zudem an derzeit neuralgischer Stelle. Der vor der Saison aus Freiburg verpflichtete Maximilian Philipp fällt mit einer schweren Knieverletzung vermutlich bis kurz vor Saisonende aus, der ebenfalls im Sommer nach Westfalen gelotste Andrey Yarmolenko leidet an einer Sehnenverletzung am Fuß und fällt mehrere Wochen aus. Der junge Amerikaner Christian Pulisic befindet sich derzeit in einer etwas beschwerlicheren Phase seiner Karriere. Doch es gibt auch Lichtblicke auf den offensiven Flügeln: Marco Reus wird nach seinem Kreuzbandteilriss zeitnah wieder für den Spielbetrieb zur Verfügung stehen, möglicherweise schon in der kommenden Partie. Und auch André Schürrle scheint unter dem neuen Trainer Peter Stöger wieder an Sicherheit zu gewinnen. Der Nationalspieler traf am Freitagabend zum späten Sieg in Köln und lieferte eine beherzte Leistung ab.

Trotzdem: Sanchos gute Form kam dem amtierenden DFB-Pokalsieger gerade sehr gelegen. In der Partie gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag dürfte er aber sehr sicher fehlen.