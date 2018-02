Zehn Bundesligaminuten gespielt, ein Tor erzielt, das am Ende drei Punkte wert war. RB Leipzigs brandneuer Leih-Engländer Ademola Lookman (20) hätte sich kaum einen besseren Einstand wünschen können.

Der U21-Nationalspieler vom FC Everton grinste nach seinem 1:0 gegen Mönchengladbach in der vorletzten Spielminute so sehr vor Glück, dass seine silbrige Zahnspange zum Vorschein kam.

Herr Lookman, kann es ein besseren Debüt geben für einen Angreifer, der spät eingewechselt wird?

Ich glaube nicht. Nach nur zwei Tagen Training überhaupt spielen zu dürfen, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin allerdings fit und habe auch das Selbstvertrauen, in der Bundesliga sofort einzusteigen. Dafür bin ich hier.

Nur bis zum Sommer oder länger?

Das weiß ich jetzt noch nicht. Der Plan sagt Ausleihe bis Sommer, aber im Fußball weiß man nie. Ich will mit Leipzig das Beste erreichen, was möglich ist - also Platz zwei in der Bundesliga hinter Bayern München. Als Angreifer braucht man immer etwas Glück. Ich hatte das Glück, die Lücke in der Gladbacher Abwehr zu sehen und perfekt zum Tor abzuschließen. Das gelingt so sicher nicht jeden Tag.

Vor allem dann, wenn man mit Noppen- statt mit Stollenschuhen spielt und kaum standfest ist. Trainer Ralph Hasenhüttl wollte Sie schon nach fünf Minuten wieder auswechseln.

Gut, dass er es nicht gemacht hat. (lacht) Ich wollte aber auch keine anderen Schuhe anziehen. Das Paar, das ich aus England mitgebracht habe, ist eigentlich mein Paar für die Saison. Ich muss allerdings zugeben, dass der Rasen hier nicht besonders gut ist. Vielleicht überlege ich es mir bis zum Spiel am Freitag gegen Augsburg mit den Schuhen nochmal.

Müssen Sie den Jungs denn jetzt einen ausgeben für Ihr Einstandstor?

Ich weiß nicht recht. Wenn das in Deutschland eine Tradition ist, dann gibt es sicher ein Bier. Das haben sich heute alle verdient. Es war ein schweres Spiel mit viel Tempo. Die Bundesliga ist eine Liga mit großer technischer Qualität. Als junger Spieler werde ich hier garantiert sehr viel lernen, das habe ich in den beiden Trainingseinheiten bereits gemerkt. Ich habe schon nach zwei Tagen den Eindruck, dass mein Schritt von Everton nach Leipzig der richtige war.