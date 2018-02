Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat in der abgelaufenen Transferperiode gleich fünf Spieler verloren. Aber auch vier neue Akteure hinzugewonnen.

Eike Bansen (SV Zulte Waregem/Belgien), Till Schumacher (FC Vysocina Jihlava/Tschechien), Janni Serra (VfL Bochum bis zum Saisonende ausgeliehen), Oliver Steurer (1. FC Heidenheim) und Lars Dietz (Union Berlin) haben die Regionalliga-Mannschaft des amtierenden DFB-Pokalsiegers verlassen. Derweil werden Armin Pjetrovic (TuRU Düsseldorf), Vangelis Pavlidis (bis zum 30. Juni 2018 vom VfL Bochum ausgeliehen), Etienne Ameniydo, der vom VVV Venlo nach einem halben Jahr zurückgekehrt ist, und Gianluca Rizzo die Mannschaft von Trainer Jan Siewert verstärken.

Vor allem Rizzo scheint eine große Verstärkung zu sein. Der deutsche U20-Nationalspieler kommt vom FC Ingolstadt II. In dieser Saison erzielte Rizzo in 20 Spielen für die Reserve des Zweitligisten acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Der in Krefeld geborene Angreifer erhält an der Dortmunder Strobelallee einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Rizzo spielte zwischen 2010 und 2015 für Borussia Mönchengladbach und durchlief im Fohlen-Stall unter anderem die U17-, U19-, und U23-Mannschaften. In der Regionalliga West kam er 31 mal für die Borussia zum Einsatz und konnte viermal einnetzen sowie vier weitere Treffer vorlegen. Starke Bilanzen hat er auch in der U19- (45 Spiele, 25 Tore, 14 Assists) und U17-Bundesliga (41 Partien, 14 Treffer, 7 Assists) vorzuweisen.

Mit diesem Kader geht Borussia Dortmund II in die Rückrunde:

Tor

Dominik Reimann, Jan Reckert

Abwehr

Patrick Mainka, Patrick Fritsch, Amos Pieper, Sören Dieckmann, Paterson Chato, Dario Scuderi, Haymenn Bah-Traore, Armin Pjetrovic (TuRU Düsseldorf)

Mittelfeld

David Sauerland, Michael Eberwein, Patrick Pflücke, Massimo Ornatelli, Abdelmajid Bouali, Junior Flores, Denzeil Boadu

Angriff

Jonas Arweiler, Beyhan Ametov, Herbert Bockhorn, Philipp Hanke, Janni Serra, Balint Bajner, Anargyros Kampetsis, Etienne Ameniydo (war an VVV Venlo ausgeliehen), Vangelis Pavlidis (bis zum 30. Juni 2018 vom VfL Bochum ausgeliehen), Gianluca Rizzo (FC Ingolstadt II)