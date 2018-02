Der SC Westfalia Herne tritt weiter auf das Gaspedal. Nur wenige Tage nach dem 6:0-Erfolg über Westfalenligist Sinsen, gab es am Freitagabend wieder einen 6:0-Sieg.

Diesmal musste Landesligist SV Sodingen als Prügelknabe der Westfalia herhalten. "Wir sind auf einen starken Landesligisten getroffen, der uns in den ersten 45 Minuten alles abverlangt hat. Sowohl taktisch als auch körperlich. In der zweiten Hälfte haben wir uns aber selber nochmal extrem gesteigert und auch in der Höhe verdient gewonnen. Wie sind in einer tollen Verfassung", lobt Christian Knappmann seine Schützlinge.

Ivan Benkovic (2), Erhan Duyar, Marucie Kühn, Fatmir Ferati und Ilias Anan trafen für den Oberligisten.