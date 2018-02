Borussia Dortmund hat am Freitagabend mit 3:2 (1:0) beim 1. FC Köln gewonnen. Das war der erste Pflichtspiel-Sieg für den BVB im Jahr 2018.

Als es geschehen war, rannte André Schürrle einfach los. Seinem Ball hatte er noch nachgeschaut, hart und wuchtig sah er ihn einschlagen im Kölner Tor, dann drehte der Nationalspieler zur Seite ab, rannte und rannte und rutschte auf den Knien über den Rasen. Meterweit. Irgendwo musste sie ja hin, die ganze Erleichterung. Seine Erleichterung über dieses Erfolgserlebnis. Und das kollektive Glück, diesem Spiel die letzte finale Wendung gegeben zu haben. Schürrles Treffer bedeutete für Borussia Dortmund einen 3:2 (1:0)-Sieg beim Tabellenletzten 1. FC Köln, bedeutete den ersten Sieg im neuen Jahr in einem turbulenten Spiel.

Ein Spiel, in dem auch Michy Batshuayi eine entscheidende Rolle spielte. Denn der Neuzugang vom FC Chelsea war an allen drei Treffenr des Pokalsiegers beteiligt. Der musste kurzfristig auf die Dienste von Mario Götze verzichten, anstelle des eingeplanten Weltmeisters trat Mahmoud Dahoud. Zudem überraschte Dortmunds Trainer Peter Stöger mit der Nominierung von André Schürrle, der Batshuayi in der Offensive zuliefern sollte.

Schon nach weniger als zwei Minuten hatten die beiden sich gesucht und gefunden, was zu einem ersten Abschluss Batshuayis führte. Dortmund begann ansprechend, aber Köln gesellte sich mit Hingabe zu diesem Spiel - und hätte beinahe die Führung erzielt. Nach einem zielstrebigen Konter über Sehrou Guirassy landete der Ball im Strafraum beim freistehenden Milos Jojic, doch der frühere Borusse scheiterte mit seinem Schuss an Torwart Roman Bürki (13.). Nur Augenblicke später tauchte Shinji Kagawa auf der Gegenseite auf schoss den Ball aus elf Metern an die Latte (14.). Beide Mannschaften versuchten sich an offensiver Gefahr. Daraus resultierte: Platz für den Gegner. Daraus resultierten Konter. Wie jenes sehenswerte Exemplar in schwarz-gelber Farbe über den umtriebig bemühten Schürrle, dessen Hereingabe Batshuayi abnahm, aber an einem Kölner Abwehrbein scheiterte (21.).

Doch nach etwas mehr als einer halben Stunde Bundesliga-Dasein war das erste Tor des belgischen Nationalspielers amtlich. Jeremy Toljan traute sich ein selbstbewusstes Dribbling über die linke Seite und spielte Batshuayi am Fünfmeterraum frei. Direktabnahme, drin (35.). Und kurze Zeit später durfte er sich sogar einige Augenblicke lang als Doppeltorschütze fühlen, als er erneut eine Vorlage Toljans ins Tor stubste - doch Schiedsrichter Benjamin Brand entschied nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten auf Abseits (44.).

Die ohnehin schon unterhaltsame Partie entwickelte im zweiten Durchgang ein paar beträchtliche Turbulenzen. Erst tauchte erneut Batshuayi nach Schürrle-Vorlage frei vor Kölns Tor auf, doch Timo Horn parierte den Versuch (56.). Dann glich Köln überraschend aus. Einen Distanzschuss von Dominique Heintz wehrte Bürki unzureichend ab, so dass Simon Zoller per Flugkopfball zur Stelle sein konnte (60.). Der Jubel war kaum verklungen, als der BVB zurückschlug. Torschütze: Batshuayi natürlich. Die Vorlage von Christian Pulisic nutzte er frei vor Horn kühl (62.).

Dortmund schien den kleinen Schaden repariert zu haben. Pulisic ließ eine weitere Chance aus (68.), als sich Köln ein weiteres Mal aus der Niedergeschlagenheit erhob. Einen Eckstoß von Jonas Hector köpfte Jorge Meré am Fünfmeterraum ins Tor. Der Kölner war seinem Bewacher Michy Batshuayi entwischt (69.). Drei Tore in neun Minuten. Davon musste sich die Partie kurz erholen, dann kam sechs Minuten vor dem Ende der große Augenblick des André Schürrle. Vorlagengeber: Michy Batshuayi.