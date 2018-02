Schalkes U 23 hat sich nach dem Abschied von Alper Ademoglu, der zum türkischen Erstligisten Bursaspor wechselt, in der Winterpause verstärkt.

Vom Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen kommt Shkemb Miftari zum Oberligisten.

Miftari wurde bei Wacker Burghausen und in der U19 beim VfB Stuttgart ausgebildet. Danach spielte er in der Zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg (2012-2013) und für die Stuttgarter Kickers (2013-2/2015). Bei den Kickers kam er in der Dritten Liga 21-mal zum Einsatz. Es folgten Stationen bei Waldhof Mannheim, SSV Reutlingen und Leinfelden-Echterdingen. In der laufenden Spielzeit der Verbandsliga Württemberg kam Miftari auf zehn Tore in zehn Ligaspielen. Als Gastspieler trug Miftari bereits das königsblaue Trikot: Am Mittwoch lief er in der zweiten Halbzeit des Testspiels gegen ETB SW Essen auf und traf gleich zweimal.