Die A-Junioren-Fußballer des MSV Duisburg steigen am Sonntag in die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga ein. Zu Gast an der Westender Straße ist um 11 Uhr mit Bayer Leverkusen gleich ein harter Brocken.

Entsprechend eindeutig gibt sich Trainer Engin Vural in seiner Einschätzung: „Die Vorzeichen sind klar. Bayer ist in der Favoritenrolle.“ Die Vorbereitung verlief für die Zebras weitestgehend zufriedenstellend, auch wenn die letzte Trainingswoche wegen der schlechten Witterungsbedingungen nicht optimal lief. Dennoch gibt sich Vural positiv: „Es ist deutlich spürbar, dass sich die Jungs auf den Start freuen. Im Vergleich zum Hinspiel, als wir 60 Minuten sehr gut mitgespielt haben, haben wir uns nun vorgenommen, 90 Minuten im Spiel zu bleiben und nicht einzubrechen.“ Personell gibt es für morgen noch einige Fragezeichen, zu früh kommt die Partie für Offensivspieler Timur Umar.

