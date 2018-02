Am Mittwoch erst wurde er verpflichtet – nun steht BVB-Neuzugang Batshuayi in der Dortmunder Startelf für das Spiel beim 1. FC Köln. Ein Weltmeister fehlt.

Gerade einmal zwei Tage nach seiner Verpflichtung steht Borussia Dortmunds Neuzugang Michy Batshuayi im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln schon in der Startaufstellung. Der Mittelstürmer war am letzten Tag der Transferperiode für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro vom FC Chelsea ausgeliehen worden und hatte erst am Mittwoch erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainiert. Trainer Peter Stöger hatte allerdings schon am Donnerstag angedeutet, dass der 24-Jährige eine Option für die Startelf sein könnte: „Er hat ja keinen Trainingsrückstand, sondern steht voll im Saft, ist mittendrin in der Arbeit“, sagte er. Nun soll der Belgier gleich damit anfangen, Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zu ersetzen, der für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal wechselte.

Nationalspieler Mario Götze musste wegen Rückenschmerzen kurzfristig passen, Gonzalo Castro muss wieder auf die Bank. Deswegen spielt Mahmoud Dahoud – der in den vergangenen Partien nicht einmal im Kader stand. Zudem ersetzt André Schürrle den 17-jährigen Jadon Sancho und Julian Weigl rückt wieder für Nuri Sahin in die Startelf. In der Defensive nimmt Stöger keine Änderungen vor: Roman Bürki steht wie gewohnt im Tor, davor verteidigen Lukasz Piszczek, Sokratis, Ömer Toprak und Jeremy Toljan. Im Mittelfeldzentrum spielt Shinji Kagawa neben Weigl und Dahoud, auf den Flügeln Schürrle und Christian Pulisic – und im Sturmzentrum Batshuayi.

Raphael Guerreiro kehrt nach überwundenem Muskelfaserriss in den Kader zurück, muss aber erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Daneben sitzen neben Sahin, Castro und Sancho Ersatztorhüter Roman Weidenfeller, Alexander Isak und Manuel Akanji.

Für Trainer Stöger ist es eine besondere Partie, viereinhalb Jahre war der Wiener Trainer des 1. FC Köln. Bei seiner Rückkehr allerdings steht er unter Druck: Nachdem der BVB in den ersten drei Partien der Rückrunde nur drei Punkte geholt hat, muss dringend ein Sieg her.