MSV U19 Zebras sind heiß auf die zweite Saisonhälfte

Die A-Junioren-Fußballer des MSV Duisburg steigen am Sonntag in die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga ein. Zu Gast an der Westender Straße ist um 11 Uhr mit Bayer Leverkusen gleich ein harter Brocken.