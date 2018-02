Nuri Sahin hat eine Liebeserklärung an den BVB abgegeben. Er braucht den Verein für sein Lebensglück - und will in der Zukunft BVB-Trainer sein.

Borussia Dortmunds Nuri Sahin hat im Interview mit der Deutschen Welle erklärt, wo er sich in zehn Jahren sieht. "Am Spielfeldrand in unserem Stadion als Trainer dieses Vereins", meinte Sahin. Der 29-Jährige will in der Zukunft BVB-Trainer werden.

Für Sahin hängt dies mit seiner Liebe zu dem schwarz-gelben Klub zusammen, zu dem er im Jahr 2011 schon als junger Fußballer wechselte und den er zwischenzeitlich verließ, um das Trikot von Real Madrid zu tragen. Eine tolle Erfahrung. Jedoch: "Es war wie Hollywood? Wenn du da bist, bist du in Hollywood. Aber in meinem Herzen war mir klar, ich möchte ein Teil von Borussia Dortmund sein", erklärte Sahin, "ich brauche das. Ich brauche das, um in meinem Leben glücklich zu sein".

Man solle ihn nicht falsch verstehen, "ich habe eine tolle Familie, aber wenn ich Fußball spiele, will ich das BVB-Trikot tragen", so Sahin. Nach seiner Zeit bei Real Madrid und dem FC Liverpool (Leihe) spielt er seit 2013 wieder in dem Dortmunder Stadion. Und jedes Mal sei es ein beeindruckendes Gefühl, wenn er den Rasen vor der Südtribüne betritt.

Sahin: Auch Ablenkung vom Fußball ist wichtig

Trotzdem braucht Sahin auch Ablenkung vom runden Leder. "Fußball ist perfekt, aber um dich herum brauchst du auch noch andere Dinge. Ich begann, mich für Autos zu interessieren, für Mode, für gesundes Essen, wie ich schlafen muss, für mich selbst zu sorgen, mein Leben zu genießen. Diese Dinge sind auch sehr wichtig für den Kopf", erklärte der Türke.

In dieser Saison hat Sahin bislang 14 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund bestritten. In seiner Bilanz stehen zwei Tore und zwei Torvorlagen. In der Meistersaison 2010/11 wurde er zum "Spieler der Saison" gewählt. Anschließend wechselte er zu Real Madrid. In Spanien konnte er sich aber nie wirklich durchsetzen - auch wegen einer schweren Verletzung zu Beginn der Saison.