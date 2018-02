Lange sorgte Stürmer Aubameyang für Schlagzeilen. Nach seinem Abschied hofft Trainer Peter Stöger auf eine konzentriertere Arbeitsatmosphäre.

Dieser Donnerstag ist ein guter Tag. Zumindest wenn es nach Peter Stöger geht. Es ist nämlich Donnerstag der 1. Februar und damit Tag eins nach Schließung der Transferfrist im europäischen Fußball.

Der Standort Dortmund war einer der Hauptschauplätze des Wechsel-Wirrwarrs, weil der bisherige Borussen-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang den Verein unbedingt verlassen wollte und dies mit sozial unverträglichem Verhalten zu forcieren versuchte. Gleichzeitig suchten die BVB-Verantwortlichen nach einem Ersatz. Und das alles bedeutete: Turbulenzen, Schlagzeilen, Unruhe. Kein guter Nährboden für gute sportliche Leistungen, wie offenbar auch jener Peter Stöger findet.

"Ich bin froh, dass das Transferfenster geschlossen ist, dass die Diskussionen vorbei sind", sagt der Österreicher, der Aubameyang verlor und nun den belgischen Nationalspieler Michy Batshuayi zur Verfügung hat. "Ich finde die Entscheidung gut, wie sie jetzt ist. Ich weiß nicht, ob wir Ruhe reinbekommen hätten, wenn wir sie nicht so gefällt hätten. Wir sind darauf fokussiert, dass alle Jungs jetzt klar in ihrer Auffassung sind, was wir in den nächsten Wochen und Monaten noch erreichen wollen. Die Qualität ist immer noch groß genug, um unsere Ziele zu erreichen und wir haben Ruhe im eigenen Haus."

BVB wartet noch auf den ersten Sieg in 2018

Das trifft allerdings nur zu, wenn sich die interne Ruhe auch zu sportlichen erfolgen führt. Der BVB ist seit dem Amtsantritt von Stöger Mitte Dezember zwar noch ohne Niederlage, wartet im neuen Jahr aber auch noch auf den ersten Sieg. Gegen den VfL Wolfsburg (0:0), bei Hertha BSC (1:1) und gegen den SC Freiburg (2:2) kam die Borussia lediglich zu einigermaßen enttäuschenden Unentschieden.

Am Freitag nun geht es mit Michy Batshuayi im Kader zum Spiel beim 1. FC Köln. Die drittbeste Rückrunden-Mannschaft empfängt die drittschlechteste. "Ich will das Spiel gewinnen", sagt Peter Stöger: "Ein Sieg wäre wichtig für uns in dieser Phase. Er würde uns Ruhe geben nach den turbulenten Wochen, die wir gehabt haben."