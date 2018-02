Fußball-Bundesligist Werder Bremen peilt mit Last-Minute-Neuzugang Milot Rashica beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) den ersten Rückrunden-Sieg an.

Der 21 Jahre alte Flügelspieler hat gute Chancen auf sein Bundesliga-Debüt. «Er spielt in meinen Gedanken für die Startformation eine Rolle», sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Das Talent aus dem Kosovo wechselte am Mittwoch für rund sieben Millionen Euro von Vitesse Arnheim an die Weser.

Innenverteidiger Langkamp dürfte dagegen vorerst auf der Bank Platz nehmen. Der 30 Jahre alte Defensivspezialist wechselte ebenfalls am Mittwoch für knapp 2,5 Millionen von Hertha BSC nach Bremen. Doch wegen der kurzen Eingewöhnungszeit und der gut funktionierenden Bremer Hintermannschaft gibt es noch keinen Grund für einen Wechsel. «Werder hat eine der besten Abwehrreihen der Liga. Ich erwarte nicht, dass ich gleich in der ersten Elf stehen werde», betonte Langkamp.