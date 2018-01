Noch fehlt der 23 Jahre alte Linksverteidiger beim Mannschaftstraining. Auch Leon Goretzka läuft nur. Mike Büskens freut sich über Babas Rückkehr.

Schalkes Neuzugang Baba absolvierte nach dem Aufwärmen am Mittwochvormittag an der Seite von Leon Goretzka eine intensive Laufeinheit. Mit der Mannschaft hat die Leihgabe des FC Chelsea noch nicht trainiert. Am Dienstag brachte der 23-Jährige zunächst einen Laktattest hinter sich, bei dem er körperlich an die Grenzen gehen musste. Seiner guten Laune und der Freude darüber, wieder auf Schalke zu sein, tat das aber offenbar keinen Abbruch. „Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich denke, dass ist die beste Entscheidung für mich“, sagte er im Gespräch mit Schalke TV.

Im Sommer 2016 liehen die Schalker Baba bereits vom FC Chelsea aus. Baba bestritt in der Hinrunde 21 Pflichtspiele, in der Europa Legaue traf er bei OGC Nizza beim 1:0-Sieg. Im Januar 2017 riss sich der Linksverteidiger während des Afrika-Cups im Trikot der ghanaischen Nationalmannschaft allerdings das Kreuzband. Es folgte eine lange Pause. Ein Spiel für die Schalker, bei denen er einen Leihvertrag bis Sommer 2017 besaß, bestritt er vor seiner Rückkehr nach England nicht mehr.

Kontakt nach Schalke nie abgerissen

Der Kontakt nach Schalke sei aber nie abgerissen. „Der Verein hat großes Vertrauen in mich. Die Entscheidung, nach Schalke zurückzukommen, ist mir nicht schwergefallen. Wenn eine Mannschaft dich will und du auch selbst willst, das ist es einfach“, sagt Baba, der ambitionierte Ziele hat. „Ich freue mich, wenn wir einer der Vereine sind, die in der nächsten Saison in der Champions League spielen. Ich will mein Bestes geben, damit wir dieses Ziel erreichen.“

Schalkes Eurofighter Mike Büskens beobachtet den Werdegang von Baba schon seit vielen Jahren. Der 49-Jährige war Babas Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth. Im Mai 2014 feierten beide den Aufstieg in die Bundesliga. Mike Büskens: „Baba ist eine Verstärkung. Ich freue mich sehr, dass er wieder auf Schalke ist.“