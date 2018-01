Rot-Weiss Essen hat die Generalprobe vor dem Niederrheinpokal-Viertelfinale bei TuRU Düsseldorf verpatzt.

Am Mittwoch testete RWE unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund gegen den BVB II. Das Spiel endete 1:2 aus Sicht der Essener. "In der ersten Halbzeit sah das richtig gut aus. Wir haben bei Regen und starkem Wind stark gespielt. Nach der Halbzeit war das dann alles zu zerfahren und wir haben etwas die Ordnung verloren", resümierte Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter bei Rot-Weiss, das Testspiel.

RWE: Lenz - Zeiger (75. Bednarski), Meier (46. Tomiak), Becker (46. Urban) - Cokkosan (46. Unzola), Harenbrock (46. Grund, Malura (46. Remmo), Pröger (46. Ngankam) - Lucas (75. Hirschberger), Brauer - Platzek (46. Jansen).

Anmerkung: Benjamin Baier fehlte aus privaten Gründen.



Marcel Platzek (24.) hatte RWE in Führung gebracht. Sören Dieckmann (31.) und Amos Pieper (57.) für die Mannschaft des Ex-Essener Jan Siewert auf die Siegerstraße. In der Regionalliga gab es zwischen RWE und der Dortmunder U23 ein 2:2-Remis und einen 1:0-Sieg für die Borussia.

Nach der verpatzten Generalprobe will Rot-Weiss Essen am Sonntag ab 14 Uhr im Paul-Janes Stadion TuRU Düsseldorf aus dem Pokal kegeln und in das Halbfinale einziehen. "Wir kennen den Gegner und haben die TuRU beobachtet. Das ist eine gute Oberligamannschaft und es wird mit Sicherheit nicht leicht werden. Aber wir brauchen gar nicht lange drumherum zu reden: wir wollen in die nächste Runde und peilen den Sieg im Niederrheinpokal an. Am Sonntag zählt nur ein Weiterkommen", betont Lucas.

64 Trainer-Bewerbungen

Nicht zuletzt aufgrund des enorm wichtigen Pokalspiels, liegt die Trainerfrage derzeit auf Eis. Argirios Giannikis hat die Mannschaft im Griff und soll sie weiter erfolgreich führen - bis RWE einen geeigneten Nachfolger gefunden hat. Horst Steffen und Joe Enochs, zu den RWE Kontakt aufgenommen hatte, sollen nicht mehr zu den Favoriten gehören. "Ich werde mich an keinen Spekulationen beteiligen. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust", sagt Lucas.

Doch wie RevierSport erfuhr, sollen - Stand: 31. Januar 2018 - 64 Trainer-Bewerbungen in das Postfach an der Hafenstraße 97a eingetrudelt sein. Auch wenn Steffen und Enochs wohl aus dem Rennen raus sind, dürften Lucas und RWE-Chef Marcus Uhlig noch einige heiße Kandidaten unter den zahlreichen Bewerbern finden.