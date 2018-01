Mini-WM für E-Junioren steigt wieder in Moers

Vier Jahre nach der Erstausrichtung kommt die NRZ Mini-WM für E-Junioren erneut nach Moers.

Wer wird dieses Jahr dem Sieger von 2014 TV Asberg folgen?

Im Sommer steigt wieder das große Fußball-Turnier um den WM-Pokal in Russland.

Nicht nur Jogis Jungs, sondern auch alle Nachwuchskicker am Niederrhein sind motiviert bis in die Haarspitzen. Auch die Kleinen wollen in diesem WM-Jahr zeigen, was sie auf den Bolzplätzen und in den Fußballvereinen am Niederrhein gelernt haben.

Wie gut, dass die NRZ Mini-WM ab sofort in den Startlöchern steht. Die zweite Auflage der NRZ Mini-WM wird am Samstag, 16. Juni 2018 auf der Sportanlage Filder Benden in Moers ausgetragen.

Während die Stars in Russland den neuen (und hoffentlich alten) Weltmeister finden, lassen wir das besondere WM-Feeling bei den E-Junioren am Niederrhein aufkommen.

Jede teilnehmende Mannschaft repräsentiert dabei eine der 32 Nationalmannschaften der „großen“ WM. Dabei ist der Kreativität der Teams bei der Vertretung der jeweils zugelosten Nation keine Grenzen gesetzt. Sei es mit selbst angefertigten Deutschland-Trikots oder brasilianischen Samba-Tänzerinnen. Gemeinsam feiern wir ein großes, buntes Fußballfest und erleben das Sommermärchen 2018 mit unserem eigenen Cristiano Ronaldo, Thomas Müller oder Neymar auf der Sportanlage Filder Benden, der Heimat des GSV Moers.

Neben dem goldenen Pokal gibt es für die Teilnehmer wieder zahlreiche Extrapreise zu gewinnen. So hat es sich der Turnierpartner Derbystar nicht nehmen lassen, dem Sieger ein Trainingspaket im Gesamtwert von 500 € zur Verfügung zu stellen. Der „Vize-Weltmeister“ nimmt ein ähnliches Bundle im Wert von 300 € mit nach Hause. 350 € Warenwert werden im „kleinen Finale“ verteilt. 200 € winken dort dem Sieger, der Unterlegene darf sich entsprechend noch über ein tolles Paket im Wert von 150 € freuen. Zudem winken weitere Prämien in den Kategorien „Bester Spieler“, Bester Torhüter“ und „Kreativster Einmarsch“.

Keine der teilnehmenden Mannschaften geht leer aus: Jedes Team, das sich für das Spektakel anmeldet, bekommt auf jeden Fall einen hochwertigen Derbystar-Ball.

Zudem erhalten alle Teilnehmer eine Erinnerungsmedaille.

Am 16. Juni 2018 wissen wir also bereits, wer Weltmeister ist. Zumindest nach der NRZ-Version. Wenn Ihr eure Chance auf den Titel und die tollen Preise wahren wollt, meldet euch jetzt an unter www.nrz.de/mini-wm.