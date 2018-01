Der Vogelheimer SV hat noch einmal auf dem Transferamrkt zugelangt und den vierten Winter-Neuzugang in trockene Tücher gebracht.

Hüseyin Ünal wechselt vom Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck zum ambitionierten Bezirksligisten aus Essen Vogelheim. Der 21-jährige Stürmer kam in der Hinrunde zehmal für Schonnebeck zum Einsatz und konnte einen Treffer erzielen.

Die Vogelheimer Verantwortliche sind über diesen Transfer sehr glücklich: "Unser Chefcoach Sascha Hense und auch sein Assistent Marko Brandowski waren von Ünal komplett überzeugt. Er zeigte in den Trainingseinheiten beim VSV sein volles Potenzial. Wir danken unseren Freunden aus Schonnebeck für die tolle Zusammenarbeit im Rahmen der Transfermodalitäten. Hervorzuheben ist hier Christian Leben mit dem unsere Verantwortlichen den Transfer in Schonnebeck abschließen konnten. Ünal wird das Vogelheimer Spiel unheimlich bereichern und mit seiner Erfahrung kann er dem Verein nur gut tun. Auch andere höherklassige Vereine hatten bereits ihre Fühler nach dem Talent ausgestreckt", heißt es in einer Mitteilung des Vogelheimer SV.

Zuvor hatte der VSV bereits Mohammed Bouazza (SG Schönebeck), Samer Halaoui (Winfried Kray) und Max-Kevin Tekoe (Viktoria Resse) verpflichtet. Vor allem der 19-jährige Tekoe dürfte aufgrund seiner Vita Eindruck hinterlassen. Der Stürmer spielte in der Jugend unter anderem für Schalke 04, den SC Paderborn und Wuppertaler SV. In der U19-Bundesliga-West erzielte er einst für Paderborn in 19 Einsätzen drei Tore.

In der Rückrunde will der VSV natürlich weiter oben mitmischen. Die Mannschaft von Trainer Hense steht auf Platz zwei und liegt nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter und Aufsteiger Blau-Gelb Überruhr zurück.