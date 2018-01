Die Düsseldorfer TuRU hat kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Ab sofort spielt der gebürtige Düsseldorfer Antonio Munoz Bonilla wieder für die Oberbilker. Der 28-Jährige, der in der Jugend voN Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg ausgebildet wurde, kam in der Hinrunde beim Ligaprimus Baumberg in 14 Spielen zum Einsatz und soll nun die TuRU Offensive verstärken. Er spielte bereits in der Saison 2008/2009 an der Feuerbachstraße.

Zuvor hatte sich die TuRU mit Philipp Cox (SV Straelen), Nickson Touglo (Fortuna Düsseldorf U19), Christopher Krämer (TuS Gerresheim) und Florian Abel (SV Sonsbeck) verstärkt.