In einem Flugsimulator in Essen wird der Umgang mit Drucksituationen geübt. Bei der DFB-Weiterbildung waren auch Vertreter aus der Bundesliga dabei.

Die Anweisung ist klar: „Holt schon einmal eure Spucktüten raus.“

Stefan Kuntz lacht und zieht den Sicherheitsgurt enger. Vor dem ehemaligen Fußballprofi des VfL Bochum liegt der Salzburger Flughafen, unter ihm mächtige, schneebedeckte Berge. Plötzlich ruckelt es, irgendetwas Merkwürdiges ist im Gange. Kuntz schaut nervös zur Seite. „Ich habe schon einmal die Landeklappen geöffnet und lasse jetzt das Fahrwerk raus“, sagt Jan Hünerfeld, der Kapitän. Auf der Stirn von Kuntz haben sich erste Schweißperlen gebildet. „Ruhig bleiben, alles paletti. Der Vogel ist bald da. Ready for landing?“

Kuntz nickt. Behutsam schiebt er den Sidestick nach unten, die Nase des Fliegers senkt sich. Noch ist er aber zu schnell unterwegs.

Trainer zahlen 12 500 Euro für zehn Kurse

2018 werden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zehn Kurse an verschiedenen Standorten angeboten. „Wir möchten den Trainern und Experten Hilfestellungen bieten, damit sie ihre Arbeit noch besser machen können und ihren Horizont erweitern“, sagt Nationalmannschaftsmanager und Projektleiter Oliver Bierhoff.

12 500 Euro kostet es, an allen zehn Workshops teilzunehmen. In Zukunft sollen die Kurse in der 150 Millionen Euro teuren DFB-Akademie steigen. Im Sommer 2018 soll mit dem Bau des „Leuchtturmprojekts“ (DFB-Präsident Reinhard Grindel) begonnen werden. 2021 soll die neue DFB-Heimat fertiggestellt sein.

Geschwindigkeit drosseln auf rund 260 km/h. Kuntz dreht an einem kleinen Rädchen. Die Landebahn kommt bedrohlich näher. „500, 400, 300, 200, 100“, sagt eine metallene Computerstimme und warnt davor, dass die Entfernung zum Boden immer geringer wird. Kuntz bleibt cool, sein Blick fixiert den Asphalt. „50, 40, 20...“.

Es kracht, es ruckelt, Reifen quietschen. Dann rollt der Vogel aus und kommt zum Stehen. Kuntz atmet tief durch, dreht sich um und schaut in die Runde der Beobachter: „Und? Sind die Tüten voll?“

Airbus 320 sicher gelandet. Passagiere wohlauf. Test bestanden, Pilot Stefan Kuntz.

Der Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft ist einer von elf Teilnehmern einer Weiterbildungsmaßnahme der DFB-Akademie – in einem Flugsimulator. „Entscheiden unter Zeitdruck“ heißt eines der zehn Module und entführt die Elitetrainer diesmal nach Essen, Rehmanns Hof, zur TFC Flugbetrieb auf dem Gelände einer ehemaligen Bundeswehrfachschule. Geführt in zweiter Generation von Christian Käufer, selbst Pilot.

Zwei neue Flugsimulatoren stehen in einer blitzsauberen Halle und führen die Bundesligatrainer, unter ihnen Eintracht Frankfurts Niko Kovac und Manuel Baum vom FC Augsburg, für zwei Tage in die Welt des Fliegens ein.

„Im Fußball wird Taktik überbewertet“, sagt Frank Wormuth, DFB-Leiter Fußballlehrer-Ausbildung, „in diesem Bereich gibt es keine Überraschungen mehr, da können wir den meisten Trainern nichts mehr beibringen. Dafür wollen wir sie in anderen Bereichen weiterbilden.“ Zum Beispiel: Wie reagiert man in Extremsituationen? „Wir wollen ihnen Hilfestellung geben, wie man unter großem Druck die richtigen Entscheidungen trifft“, erklärt Wormuth. „Sich einmal in einen Piloten hineinzuversetzen und die Verantwortung zu spüren, Herr über das Leben von einigen hundert Passagieren zu sein, kann Trainer in ihrem Berufsalltag an der Seitenlinie stärker machen.“

Mirko Slomka, Ex-Trainer von Schalke 04, Hannover 96 sowie dem Hamburger SV und zur Zeit auf Jobsuche, ist auch dabei. Fleißig macht er sich Notizen. Dann spaziert er Richtung Flugsimulator und beweist Humor. „Wir Trainer“, sagt er und lächelt, „sind es ja manchmal gewohnt zu fliegen.“

Sein Kollege Niko Kovac fliegt sportlich gerade auf Wolke sieben. Platz vier mit Eintracht Frankfurt, Champions-League-Anwärter und ein aussichtsreicher Kandidat auf den Trainerposten bei Bayern München, sollte Jupp Heynckes seine Ankündigung wahrmachen und seinen Posten im Sommer zur Verfügung stellen. Und was ist nun mit den Bayern, Herr Kovac? Er lacht. „Netter Trick. Nee, nee, da gibt es nichts. Fragen Sie doch meinen Chef Fredi Bobic. Der weiß ja, wer neuer Bayern-Trainer wird.“

Wormuth kritisiert Ablehnung

In Essen saugt der Kroate die Informationen auf wie ein Schwamm. „Du musst eine Gruppe Fußballer durch ruhige und turbulente Zeiten führen“, sagt er. „Deshalb kann das, was ich hier lerne, sehr hilfreich sein. Von zu viel Wissen wird der Kopf schließlich nicht blöder.“

Dass er zwei Tage nicht beim Training in Frankfurt sein könne, sei kein Problem. „Ich habe ja gute Assistenten.“

Frank Wormuth weiß, dass nicht alle Klubs so denken. Es gäbe sogar Vereine, die ihren Trainern verbieten, Workshops zu besuchen. „Da heißt es schon einmal: Wenn Sie daran teilnehmen, können sie sich einen neuen Job suchen“, klagt der DFB-Trainer-Chefausbilder.

Die Schweißperlen auf der Stirn von Stefan Kuntz sind mittlerweile verschwunden. „Das sind einzigartige Erfahrungen“, sagt er. „Es war wie ein kleines Abenteuer. Und die Spucktüten hat auch niemand gebraucht."