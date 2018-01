Die Verantwortlichen des SV Burgaltendorf haben sich zu den Vorkommnissen bei den Essener Hallenstadtmeisterschaften geäußert.

Nach der Finalpartie zwischen dem SV Burgaltendorf und dem FC Kray (7:6 n.E.) war es zu Ausschreitungen gekommen, woraufhin der Krayer Spieler Nico Göer vom Verein suspendiert wurde. Nach Angaben von Augenzeugen wurde der Vater von SVB-Torwart Jan Unger von Göer geschlagen. Vorher sei es zu Beleidigungen in Richtung der Mutter des Krayers gekommen. Göers Vater geriet daraufhin in eine Auseinandersetzung mit Ungers Vater, ehe der Krayer Spieler auf die Ränge stürmte. Auch der Burgaltendorfer Torhüter sprang umgehend auf die Tribüne und ließ die Fäuste fliegen. Es kam zu tumultartigen Szenen auf den Rängen. Ein trauriger und beschämender Abschluss des vierwöchigen Hallenturniers.

Die Stellungnahme des SV Burgaltendorf zu den Vorfällen am Finaltag der Hallenwinterrrunde:

Wir als Verantwortliche zeigen uns über die gestrigen Vorkommnisse in der Halle sehr geschockt. Für uns ist das eine völlig neue Situation, denn der SV Burgaltendorf 1913 e. V. ist bisher noch nie in Spielabbrüche oder Gewalttaten involviert gewesen.

Wir haben uns gestern noch bis in die Nacht beraten und bereits in der Halle möglichst viele Augenzeugen gesprochen. Demnach stellt sich die Situation wie folgt dar: Auf der Tribüne ist es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, im Anschluss daran ist ein Burgaltendorfer Spielervater zu Boden geschlagen- und am Boden liegend in einer Menschentraube weiter getreten worden. Daraufhin ist sein Sohn auf die Tribüne geklettert, um seinen Vater zu verteidigen. Alle weiteren Burgaltendorfer Spieler, die auf die Tribüne geklettert sind haben dazu beigetragen, dass die Situation nicht eskaliert, sondern so schnell wie möglich geschlichtet wurde.

So sehr wir verstehen können, dass der Spieler seinen Vater verteidigen wollte, auf den am Boden liegend eingetreten wurde: Gewalt kann und darf nicht der Weg sein, um Konflikte und Auseinandersetzungen zu lösen. Wir haben gestern bereits sofort das Gespräch mit dem Spieler gesucht, werden uns aber Anfang der Woche noch einmal zusammensetzen und die möglichen internen Konsequenzen ausloten.

Auch SVB-Torwart Jan Unger äußerte sich bei Facebook zu den Vorfällen: "Möchte mich auf diesem Weg bei allen Fußballern des Amateur-Fußballs in Essen und vor allem bei allen Zuschauern heute am Hallo entschuldigen. Vielleicht war mein Verhalten nicht das richtige, aber ich möchte jeden einzelnen von euch mal in der Situation sehen, wenn der eigene Vater von einem gegnerischen Spieler geschlagen wird. Sorry, da bleibst du nicht cool und wahrscheinlich würde ich auch immer wieder genauso handeln. Trotzdem entschuldige ich mich bei meinem Verein SV Burgaltendorf, dass ich mich im Trikot so präsentiert habe. Ich hoffe man verzeiht mir. Des Weiteren möchte ich auf diesem Weg auch meinem Team gratulieren! Glückwunsch zur Titelverteidigung, ihr seid einfach geil!!! Hoffe, man verzeiht mir mein Verhalten, euer Jan."