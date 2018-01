Spitzenreiter SV Horst 08 hat Personalsorgen, dabei steht der Rückrundenauftakt mit zwei Knüllern vor der Tür.

Als Marcel Kriesten vor über einer Woche beim 2:0-Sieg im Fußball-Testspiel beim VfB Kirchhellen vorzeitig das Spielfeld verließ und sich das Knie hielt, befürchtete man in Reihen des Landesliga-Tabellenführers SV Horst 08 nichts Gutes. Schließlich hatte der ehemalige Marl-Hülser gerade erst einen Kreuzbandriss und eine lange Fußball-Pause hinter sich. Alle Horster hofften: Bitte nicht schon wieder! Aber es gab Entwarnung. Nichts kaputt, lautete die Diagnose. Marcel Kriesten konnte bereits wieder Lauftraining absolvieren.

Obwohl der Mittelfeldspieler an diesem Dienstag (19 Uhr) im nächsten Testspiel der Horster beim Essener Niederrhein-Oberligisten SpVg Schonnebeck bereits wieder eingesetzt werden könnte, haben die Horster derzeit auch so genügend personelle Probleme. „Wir gehen momentan ganz einfach auf dem Zahnfleisch“, sagt Trainer Jens Grembowietz. Ihm und seinem Trainer-Kollegen Alexander Thamm gehen so langsam aber sicher die Spieler aus.

Johannes Sabah ist wegen eines verschleppten Infekts außer Gefecht gesetzt, Okan Isleyen hat sich am Fuß verletzt und Nico Hoffmann erlitt einen doppelten Kieferbruch, weshalb er auch für die gesamte Rückrunde ausfallen wird. Zuletzt standen zeitweise auch Oskar Skrzecz und Timurcin Güzel aus privaten Gründen dem Team nicht zur Verfügung.

Zum Auftakt sofort das Derby

Dazu kommen auch noch zwei Abgänge, denn zwei junge Spieler werden künftig gar nicht mehr das Horster Trikot tragen. Robin Karrasch, vor dieser Saison von den A-Junioren des TSV Marl-Hüls gekommen, hofft, eine Spielklasse tiefer beim Bezirksligisten SV Vestia Disteln auf mehr Einsatzzeiten als zuletzt bei Horst 08 in der Landesliga. Zudem wechselt das Eigengewächs Mauricio Santana ebenfalls den Verein. Santana wird mit Blick auf die Rückrunde mit dem FC Marl in Verbindung gebracht.

„Zu Beginn dieser Saison hatten wir einen großen Kader“, sagt Jens Grembowietz. „Er ist momentan leider ziemlich zusammengeschrumpft.“

Trotzdem sahen die Horster keine Notwendigkeit, in der Winterpause noch personell nachzulegen. Sie sehen sich gut gerüstet für den Start ins zweite Meisterschaftshalbjahr, das für die Horster gleich mit zwei Knüllern beginnt: Am Freitag in einer Woche kommt es auf eigenem Platz zum Landesliga-Derby gegen den Tabellenzweiten SSV Buer. Und bereits neun Tage danach folgt für den Spitzenreiter dann das Gastspiel beim Tabellendritten BSV Schüren. Anspruchsvoller kann ein Auftaktprogramm kaum sein...