Bevor es für die beiden Essener Oberligisten am Wochenende mit den Nachholspielen wieder losgeht, testen beide unter der Woche noch mal ihre Form.

Die Spvg. Schonnebeck hat bereits am heutigen Dienstag Westfalenligist SV Horst-Emscher zu Gast (19 Uhr). Trainer Dirk Tönnies hofft dabei wieder die zuletzt geschonten Jordi Barrera und Marc Enger einsetzen zu können, auch Georgios Ketsatis hat wieder mit dem Training begonnen. Gespannt ist man am Schetters Busch auf den ersten Einsatz von Neuzugang Domink Enz. Am Mittwoch bestreitet Ligarivale ETB Schwarz-Weiß ein kurzfristig anberaumtes Testspiel gegen die U23 des FC Schalke 04. Anstoß ist um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Schalker Trainingsgeländes. „Ich bin froh, dass wir diesen Test noch haben, da will ich die vermeintliche erste Elf auch 70 Minuten durchspielen lassen“, so Trainer Manni Wölpper.