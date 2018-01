Schiedsrichter Stefan Kaehler nahm sich am Sonntag sehr viel Zeit, bis er die B-Jugend-Fußball-Partie zwischen dem ETuS Bissingheim und Duisburg 08 anpfiff.

Der Mann von Eintracht Duisburg überprüfte penibel alle Pässe. Wie berichtet, hatte die Kreis-Jugendspruchkammer in der vergangenen Woche den Hochfelder B-Jugend-Trainer für fünf Jahre gesperrt, weil er einen Spieler unter falschem Namen und falschem Pass eingesetzt hatte.

Von der Normalität ist die Hochfelder B-Jugend, die in Bissingheim mit 0:9 verlor, allerdings noch weit entfernt. „Wir diskutieren innerhalb des Vorstandes, ob wir das Team abmelden oder weiter spielen lassen“, sagte 08-Chef Zafer Can am Montag. Zudem ist noch ein weiteres Verfahren anhängig. Dabei geht es um ein B-Jugend-Spiel gegen Preußen Duisburg, in dem zwei weitere „Phantomspieler“ hätten spielen sollen, sich aber kurz vor dem Anpfiff, als der Schwindel aufzufliegen drohte, aus dem Staub gemacht haben sollen. Die Kammer will die Sache im schriftlichen Verfahren klären.

Zafer Can hat mittlerweile den Namen des Spielers ermittelt, der unter falschem Namen auf dem Platz stand und die Rote Karte kassiert hatte. Es handelt sich dabei um einen A-Jugend-Spieler. „Ich habe den Namen der Spruchkammer mitgeteilt“, so Can. Der 08-Vorsitzende kündigte zudem an, gegen die Geldstrafe in Höhe von 250 Euro gegen Jugendleiter Reiner Müller vorgehen zu wollen.

08-Chef Zafer Can hofft, dass sich die Lage bald beruhigen wird. Der Skandal zog in den letzten Tagen weite Kreise und fand bundesweit Beachtung. „Wir sind mit unserem Vorstand im Sommer angetreten, Duisburg 08 wieder auferstehen zu lassen. Es kann nicht sein, dass unsere Arbeit durch diese Sache kaputt gemacht wird“, so Can am Montag gegenüber der Redaktion.