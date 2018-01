Lange hat die Zusammenarbeit nicht gedauert: Nach wenigen Monaten haben sich die Wege des SC Westfalia Herne und von Tim Oberwahrenbrock wieder getrennt.

„In beiderseitigen Einvernehmen“, so heißt es in einer Mitteilung des Vereins, habe man den Vertrag mit dem Torwart wieder aufgelöst. Weil Pascal Königs zum Schloss zurückgekehrt ist und auch Tayfun Altin weiter zur Verfügung steht, habe Trainer Knappmann dem Ex-Hülser keinen Stammplatz garantieren können. Oberwahrenbrock soll mit einem anderen Oberligisten in Verbindung stehen.