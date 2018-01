Arminia Klosterhardt besiegt im Testspiel Borken klar 6:1. Auch BW Oberhausen gewinnt.

Arminia Klosterhardt - SG Borken 6:1 (1:0

Am Samstag testete die Arminia daheim gegen den Landesligisten aus der Westfalen-Gruppe. Marcus Behnert sah eine mehr als ansprechende Vorstellung seiner Schützlinge. „Das war unser bestes Spiel in der Vorbereitung mit vielen guten Ansätzen“, fand der Klosterhardter Übungsleiter diesmal keinen Grund zur Kritik. Gleichwohl wollte Behnert auch nicht verleugnen, dass „Borken nach dem Seitenwechsel stark abbaute.“

Nico Große-Beck zeichnete für die Pausenführung verantwortlich. Tommy Groll (2), Philip Bauer, Ömer Akbel und ein Eigentor der Gäste machten das halbe Dutzend für die Grün-Weißen perfekt.

Arminia Klosterhardt - 1. FC Mönchengladbach 0:3 (0:0)

Keine 24 Stunden später stieg im Estadio der letzte Test vor der am Sonntag wieder einsetzenden Meisterschaft mit dem Nachholspiel gegen Rellinghausen. Von einer misslungenen Generalprobe wollte Behnert gar nicht erst sprechen: „Diese Partie hat keinerlei Aussagekraft für mich und lässt sich daher auch nicht bewerten.“ Grund hierfür war sicherlich die angespannte Personalsituation.

So musste der eine oder andere, der tags zuvor schon auf dem Rasen stand, erneut ran. Dazu kamen insgesamt drei Akteure aus der eigenen Reserve zum Einsatz. „Da stimmen dann eben die Abläufe nicht und die Beine waren ziemlich schwer“, setzte Behnert im Anschluss der 90 Minuten denn auch schnell einen Haken.

SC Blau-Weiß Oberhausen - PSV Wesel-Lackhausen 4:2 (3:2)

Die Blau-Weißen zeigen sich in der Vorbereitung bislang äußerst treffsicher – das war in der Hinserie noch das große Manko. Beim 4:2 über Landesligist Lackhausen fuhren die Liricher nicht nur ihren dritten Sieg im dritten Testspiel ein, sondern erzielten nun mehr 14 Tore. „Darauf haben wir Wert gelegt und das hat auch gut geklappt. Wir haben immer wieder Akzente gesetzt“, resümierte Hans-Günter Bruns zufrieden. „Wir haben den Gegner so immer wieder in Schwierigkeiten bringen können. Der Sieg geht vollends in Ordnung“, fand der BWO-Trainer. Marvin Graf erzielte alle drei Tore für die Hausherren in Durchgang eins, Mümin Aktürk erhöhte nach dem Seitenwechsel (79.).

Spvgg. Sterkrade 06/07 - Spvgg. Sterkrade-Nord 1:5 (0:2)

Das Lokalduell am Dicken Stein war eine klare Sache. Und da gab es auch keine zwei Meinungen. „Nord war uns in allen Belangen überlegen. Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung“, erkannte Christian Dahlbeck neidlos an. Der 06/07-Coach sah die Gäste 90 Minuten lang am Drücker: „Sie hatten gefühlte 70 Prozent Ballbesitz.“ Ganz unzufrieden war er aber nicht: „Für uns war es eine gute Einheit.“ Auf der anderen Seite konnte Markus Kowalczyk seinem Gegenüber nur zustimmen. „Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Das kann sich sehen lassen“, so der Übungsleiter der Nordler.

Für die waren Tom Mattern, Hilal Ali Khan, Necip Eren, Oguzhan Cuhaci und Stefan Jagalski erfolgreich. Für die Tackenberger konnte Klaus-Peter Müller lediglich Ergebniskosmetik betreiben (81.).

SF 1930 Königshardt - DJK Novesia 7:0 (4:0)

Gegen den Neusser A-Ligisten schossen sich die Sportfreunde für den Rückrundenstart am Sonntag bei Bocholt 26 warm. „Das war ein gutes Spiel von uns, wobei man sagen muss, dass der Gegner erst am Anfang der Vorbereitung steht und wir am Ende“, relativierte René Landers sachlich. Torschützen: Nils Wehran, Nico Schmelt, Gerrit Kriegisch, Tobias Biegierz, Pascal Wickert, Moritz Wegener und Julian Rosenau. „Wir haben wenig zugelassen und waren vorne sehr effektiv. Wir freuen uns, dass es Sonntag los geht“, sieht der SFK-Trainer seine Mannen bereit für die Meisterschaft. Vorher testet der Landesliga-Absteiger aber noch einmal: Donnerstag bei A-Ligist SG Osterfeld um 19.30 Uhr.

SC Buschhausen 1912 - SGP Oberlohberg 4:1 (2:0)

Neu-Trainer Dennis Zimmert war zwar nicht vor Ort, ihm wurde aber nur Positives berichtet. „Wir haben sehr gut gespielt. Der Gegner war chancenlos und wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, sagte Buschhausens Linienchef. Der konnte seine Mannschaft inzwischen immer besser kennenlernen. „So langsam habe ich einen guten Überblick.“

Tim Krause, Timo Hendel, Rouven Link und Stefan Schwulst trafen gegen die von Jens Szopinski trainierten Dinslakener. „Schuppi“ stand hierzulande bei 06/07, RWO U 23 und zuletzt bei Sterkrade-Nord II an der Außenlinie.