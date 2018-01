Manchester City hat den Einzug in die nächste FA-Cup-Runde mit der Verletzung des DFB-Kickers bezahlen müssen. Guardiola: "Sané wird ausfallen."

Nach einem rüden Foul von Cardiff Citys Verteidiger Joe Bennett an Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verärgert reagiert. "Hey Cardiff City. Wir wollten euch nur wissen lassen, dass für uns im Sommer ein wirklich wichtiges Turnier ansteht. Bitte verletzt unsere Spieler nicht, danke", schrieb der DFB auf dem englischsprachigen Twitter-Account der Nationalmannschaft.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit im FA-Cup-Spiel gegen den Tabellenführer der Premier League (0:2) hatte Cardiffs Bennett Sane aus vollem Lauf mit gestrecktem Bein am linken Knöchel getroffen. Bennett sah für die rüde Attacke nur die Gelbe Karte, Sane wurde in der Halbzeitpause durch Sergio Agüero ersetzt. Kurz vor Ende des Spiels flog Bennett nach einem weiteren bösen Tritt gegen Brahim Diaz mit Gelb-Rot vom Platz.

"Sane wird ausfallen. Ich weiß nicht, wie lange, ich bin kein Arzt", sagte Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola nach dem Spiel der BBC und forderte: "Die Schiedsrichter müssen die Spieler beschützen. Nicht nur meine Spieler, sondern alle." Untersuchungen am Montag sollen klären, wie schwer Sanes Verletzung ist.