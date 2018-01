Der Außenverteidiger des FC Chelsea ist seit Sonntag zurück im Ruhrpott. Via Instagram begrüßten die ersten Schalke-Stars ihren Freund Baba.

Abdul Rahman Baba ist zurück beim FC Schalke 04. Der Außenverteidiger des FC Chelsea war am Sonntag im neuen Kabinentrakt der Königsblauen. Sowohl Stürmer Breel Embolo als auch Defensivmann Benjamin Stambouli, die beide schon in der letzten Saison mit Baba zusammenspielten, begrüßten ihren Teamkollegen via Instgram.

Embolo postete im sozialen Netzwerk ein kurzes Story-Video, auf dem er Baba herzlich in den Arm nimmt. „Wer ist der Baba? Er ist zurück big boy“, schrieb Embolo dazu. Versehen wurde der Beitrag mit zwei Verliebtheits-Smileys, um die Freude über Babas Rückkehr zu unterstreichen. Benjamin Stambouli hielt seine Emotionen etwas mehr unter Kontrolle. „Welcome back, Bro“, grüßte Stambouli ebenfalls via Instagram.

Zu Wochenbeginn soll die Ausleihe von Abdul Rahman Baba offiziell vermeldet werden. Unmittelbar vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart (2:0) hatte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel bereits davon gesprochen, mit Chelsea in der Personalie Baba „auf der Zielgeraden“ zu sein.

Fast ein Jahr kämpfte Baba um sein Comeback

Schalke hatte den ghanaischen Nationalspieler in der Saison 2016/2017 bereits von Chelsea ausgeliehen. Baba absolvierte in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Europa League 21 Pflichtspiele für die Königsblauen. Am 17. Januar 2017 zog sich Baba beim Afrika-Cup-Gruppenspiel zwischen Ghana und Uganda (1:0) nach 39 Minuten eine schwere Knieverletzung zu und kämpfte fast ein Jahr um sein Comeback.

Seit einigen Wochen befindet sich Baba wieder im Training. Bei Schalke soll er mittelfristig eine Alternative zu Dauerbrenner Bastian Oczipka (29) werden, der bisher als einziger gelernter Linksverteidiger im Aufgebot stand. Oczipka war bis auf die Partie in Hoffenheim (0:2), in der er wegen eines fiebrigen Infekts fehlte, in allen Bundesliga-Spielen über 90 Minuten auf dem Platz.