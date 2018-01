Borussia Dortmund holt wohl das nächste junge Top-Talent: Der 17-jährige Sergio Gomez soll nach Informationen dieser Redaktion aus dem Nachwuchs des FC Barcelona kommen.

Der Offensivspieler hat spanischen Medien zufolge eine Ausstiegsklausel über drei Millionen Euro in seinem Vertrag verankert. Gomez soll am Montag den Medizincheck in Dortmund absolvieren.

Der Spanier spielt bevorzugt auf der linken Offensivseite, kann aber im Mittelfeld fast jede Position einnehmen – vor allem die offensiven. Er spielte bislang 22 Mal für die spanische U17-Nationalmannschaft und wurde bei der WM in Indien zum zweitbesten Spieler gewählt.

In Barcelona hätte er in der kommenden Saison in der U19 oder der zweiten Mannschaft auflaufen sollen, in Dortmund ist er zunächst auch für die U19 eingeplant – soll aber schon mittelfristig in den Profikader aufrücken. Ein Argument, das für den BVB und gegen Barcelona sowie finanzstarke Interessenten aus der Premier League spricht.