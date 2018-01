Der SC 1920 Oberhausen schafft den Triumph bei der Stadtmeisterschaft nach einem schwierigen Turnierverlauf. Titelverteidiger Klosterhardt schon im Viertelfinale raus.

Die Gruppensieger und Gruppenzweiten aus den Vorrundengruppen bildeten das Teilnehmerfeld des Finaltags am Sonntag der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen. Die 32 antretenden Mannschaften wurden erneut in Vierergruppen aufgeteilt.

In Gruppe A dominierte der Titelverteidiger Arminia Klosterhardt das Feld. Der Landesligist überstand die Zwischenrunde ohne Punktverlust und Gegentor. Sichtlich zufrieden war damit auch Trainer Ahmed Mohamad, der Markus Behnert vertrat, der pünktlich zum Viertelfinale eintraf. "Sehr gut gemacht Jungs, das war super", zeigte sich Mohamad nach dem letzten Gruppenspiel gegen die Sportfreunde Königshardt (5:0) zufrieden mit der Leistung und verteilte Handschläge und Schulterklopfer.

Enges Rennen in Gruppe B

Neben Klosterhardt zog etwas überraschend der SC Glück-Auf Sterkrade ins Viertelfinale ein. Abwehrmann und Geburtstagskind Clemens Camillus brachte die Leistung der Sterkrader folgendermaßen auf den Punkt: "Wir sind doch etwas überrascht, dass wir jetzt weiter sind. Unsere guten Leistungen rechtfertigen das aber. Einzig gegen Concordia (3:2) haben wir es nach einer Drei-Tore-Führung noch unnötig spannend gemacht."

In Gruppe B war das Geschehen noch einmal etwas enger. Vorneweg marschierte der Landesligist Sterkrade-Nord ins Viertelfinale. Dahinter standen sowohl BW Oberhausen als auch SC 1920 Oberhausen mit vier Zählern, gleichem Torverhältnis und Gleichstand im direkten Vergleich. Somit musste ein Neun-Meter-Schießen her, an dessen Ende der Vorjahres-Finalist SC 1920 die glücklicheren Füße hatte. "Ich habe zu den Jungs gesagt: ´Wir haben schlecht gespielt, aber wir sind trotzdem weiter. Jetzt müssen wir dran bleiben", sagte Spieler-Trainer Ümit Ertural.

Gruppe C sorgte ebenfalls für Spannung bis zum Schluss. Erst in der letzten Partie zwischen dem VfR 08 und Sterkrade 72 wurden die Teilnehmer für das Viertelfinale entschieden: Der VfR konnte 72 mit einem 2:1-Sieg hinter sich lassen. Beide buchten jedoch das Ticket für die letzten 16. Die SG Osterfeld und SuS 21 fuhren nach Hause. Bei SuS geschah dies jedoch nicht ohne Nebengeräusche. Aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung im Spiel gegen die SG Osterfeld (1:1) gab es hitzige Diskussionen: "Unser Torwart hat den Ball abgeworfen. Die Regel besagt, dass der Ball nicht über die Mittellinie geworfen werden darf. Wir haben es alle so gesehen, als ob der Ball kurz in unserer Hälfte aufgekommen ist und dann erst ins gegnerische Feld flog", beschreibt SuS-Trainer Manfred Kurka die Situation. Seiner Mannschaft wurde durch das Abpfeifen eine 100-prozentige Chancen auf den Sieg genommen.

SV Sarajevo überrascht

In der vierten Gruppe ließen Bezirksligist Adler Osterfeld und die Überraschungsmannschaft des SV Sarajevo den Gegnern keine Chance. Beim B-Ligisten, der größtenteils aus Spielern mit bosnischer Herkunft besteht, war wieder einiges los. Die stets mit Leidenschaft, aber niemals grob unsportlich auftretende Truppe von Björn Bohn und Emir Kadzic wurde wieder lautstark von den Rängen angefeuert. "Es ging noch einmal um etwas mehr. Das hat man auch gemerkt. Unsere Jungs waren giftiger und von unseren Zuschauern kam auch mehr Anfeuerung", freute sich das Trainerduo.

Anschließend ging es in die K.O.-Phase. Bereits die erste Paarung sollte uns verraten: Oberhausen wird 2018 einen neuen Stadtmeister haben, den der SC 1920 schlug die junge Truppe von Arminia Klosterhardt verdient mit 2:0. "Nach unserem schwachen Beginn haben wir das Spiel gegen Klosterhardt mit der richtigen Einstellung für uns entschieden", lobte Ertural seine Truppe.

Dem Sport-Club sollten neben Sterkrade-Nord auch Adler Oberhausen folgen, dass eine kontroverse Begegnung gegen Sterkarde 72 mit 3:1 gewann. Für Aufsehen sorgte vor allem der Schiedsrichter, den Sterkrades Trainer Carlos Garcia Melian als "eine Frechheit" bezeichnete. Hauptauslöser war eine Rote Karte für den angestachelt auftretenden Pascal Zadow, der nach einer Art Wrestling-Aktion mit einem Adler-Spieler vom Platz flog.

Sterkrade-Trainer nach Final-Niederlage bedient

Und auch für Sarajevo war Schluss im Viertelfinale. Im Neun-Meter-Schießen scheiterte man am VfR 08. "Wir hatten ein bisschen Pech im Neun-Meter-Schießen, aber das ist Fußball", sagte Kadzic.

Das Endspiel sollte dann zwischen dem SC 1920 und Sterkrade-Nord steigen, die sich mit Siegen gegen VfR 08 und Adler Oberhausen ihren Platz verdienten. Nach einem harten und emotionalen Fight setzte sich der SC nach der letztjährigen Finalpleite die Krone auf. "Ich habe den Jungs gesagt: Wir müssen das dieses Jahr endlich klar machen. Deshalb bin ich rundum zufrieden dieses prestigeträchtige Turnier gewonnen zu haben", gab Ertural zu verstehen. Nord-Trainer Julian Berg war sichtlich bedient nach der Finalniederlage "Man hat viele Schulterklopfer bekommen und mir wurde oft gesagt: Ihr seid die spielstärkste Mannschaft dieses Jahr. Das bringt uns jetzt nichts mehr. Unser Gegner konnte am Ende besser mit den Emotionen umgehen und das Spiel deshalb gewinnen", meinte er.