Rot-Weiss Essen ist in der U19-Niederrheinliga mit einem 4:1-Auswärtssieg in Ratingen in die Rückrunde gestartet.

Noch besser für die Essener: Der direkte Verfolger Wuppertaler SV verlor seine Partie mit 1:3 beim 1. FC Mönchengladbach. In der Tabelle haben sich mittlerweile vier Teams abgesetzt. Rot-Weiss Essen führt die Tabelle an - punktgleich mit dem WSV. Doch die RWE-Mannschaft von Trainer Damian Apfeld hat noch ein Spiel weniger ausgetragen. Auf Platz drei hat der 1. FC Mönchengladbach durch den Sieg über Wuppertal wieder Anschluss an die Spitze. Und die Gladbacher haben wie RWE erst 13 Begegnungen absolviert. Und auch Krefeld-Fischeln auf Rang vier darf sich bei vier Punkten Rückstand auf RWE noch Hoffnungen auf die Meisterschaft machen.

Die Essener mussten in Ratingen kämpfen, um den ersten Dreier im Jahr 2018 perfekt zu machen. Zwar ging RWE nach 19 Minuten durch einen verwandelten Elfmeter von Nils Da Costa Pereira in Führung. Doch die Hausherren konnten kurz vor der Pause durch Hendrik Kortgödde ausgleichen. Nach dem Wechsel brachten Mervan Aydin (50.) und Robin Köhler (56.) die Essener auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Yannick-David Debrah in der 69. Minute.

Die Wuppertaler kamen beim Topspiel in Mönchengladbach erst nach einer Stunde richtig ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt führte der Gastgeber durch zwei Treffer von Berkan Gürsoy (29., 47.) mit 2:0. Der WSV kam durch Robin Wodniok zum Anschluss (60.). Doch in der Nachspielzeit machte Amir Hassan alles klar für die Hausherren.

Am kommenden Wochenende steigt das nächste Topspiel an der Spitze, wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (4.2., 11 Uhr) den 1. FC Mönchengladbach in Essen erwartet. Der Wuppertaler SV trifft gleichzeitig gegen Ronsdorf an. Krefeld-Fischeln spielt beim 1. FC Kleve.