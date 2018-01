Am Donnerstag sickerte durch, dass Nico Rieble den VfL Bochum in Richtung Hansa Rostock verlassen wird. Der Drittligist bestätigte dies mittlerweile.

Rostocks Manager Markus Thiele berichtete über die Einigung in der "BILD". Dort betonte er: "Der Transfer greift auf den Sommer vor, wird den Etat nicht sprengen. Nico kann uns in der Abwehr flexibel ergänzen. Er will bei Hansa den nächsten Schritt machen."

Am Freitag stand der Medizincheck auf dem Programm, die offizielle Bestätigung des Transfers dürfte in Kürze folgen. Auf der linken Abwehrseite soll Rieble Fabian Holthaus Druck machen. Der spielte bis 2015 auch für den VfL Bochum und kam über die Umwege Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden nach Rostock. Dort stieg er zum Stammspieler auf und stand bisher in allen 21 Drittliga-Partien auf dem Platz. Rostock hat derzeit noch Chancen auf den Aufstieg. Nach diesem Spieltag liegt Hansa fünf Zähler hinter dem Regelagtionsplatz. Am Samstag besiegte Rostock RW Erfurt zuhause mit 3:1

Nach Felix Bastians (Tianjin Teda), Vangelis Pavlidis (ausgeliehen an den BVB II), Dimitrios Diamantakos (FC St. Pauli) ist Rieble der vierte Abgang in Bochum in der Winterpause. Demgegenüber stehen die ausgeliehenen Zugänge Philipp Ochs (Hoffenheim) und Janni Serra (BVB II). Auf der Verkaufsliste der Bochumer steht derzeit noch Alexander Merkel, doch für den Mittelfeldspieler ist bisher offenbar noch kein Angebot eingegangen. Selber aktiv werden könnte der VfL auch noch, in dem Fall würde ein Innenverteidiger gesucht.

Zuvor muss der aktuelle Kader aber den Ligaalltag meistern. Am Montag steht nach der Derbyniederlage gegen den MSV Duisburg das nächste Heimspiel an - diesmal gegen Arminia Bielefeld. Und der VfL muss schnell punkten, um dem Abstiegskampf zu entkommen. Sonst wird die Krise in Bochum noch größer...