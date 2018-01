Die Regionalliga-West-Klubs haben wieder fleißig getestet. Das wollten eigentlich auch die SG Wattenscheid 09 und Viktoria Köln machen. Doch die Gegner sagten ab.

Lechia Danzig, das in der ersten polnischen Liga spielt, wollte in Köln-Höhenberg nicht auf einem Kunstrasenplatz spielen und sagte den vereinbarten Test für Sonntag gegen die Viktoria ab. Am Rande: Bei Lechia Danzig sitzt Viktoria-Mäzen Franz-Josef Wernze im Aufsichtsrat.

Nun steht für den Regionalliga-West-Spitzenreiter um 11 Uhr ein internes Testspiel im Kreise der Mannschaft auf dem Programm. In der Nacht von Montag auf Dienstag geht es für die Schützlinge von Olaf Janßen dann ins Trainingslager ins türkische Belek. Das erste Testspiel in der Türkei ist für den 3. Februar gegen den TSV Steinbach terminiert.

Ähnlich wie der Viktoria erging es der SG Wattenscheid 09. Die Mannschaft von Trainer Farat Toku befindet sich seit Freitagmorgen bereits in ihrem türkischen Trainingslager. Am Samstag stand eigentlich der vereinbarte freundschaftliche Vergleich gegen Cracovia Krakau an. Doch das Spiel gegen den vom Ex-Wattenscheid-Profi Michal Probierz trainierten Erstligisten kam aus organisatorischen Gründen nicht zustande.

KFC Uerdingen: Vollath – Dörfler, Erb (61. Bittroff), Schorch, Dorda – Öztürk (53. Tellez), Holldack (61. Binder) – Beister (61. Musculus), Rüter, Kefkir (46. Chessa) – Krempicki (61. Reichwein). Tore: 1:0 Beister (1.), 2:0 Schorch (41.)

Dagegen konnte der KFC Uerdingen bereits am Freitag einen positiven Abschluss seines Türkei-Trainingslagers feiern. Gegen RFC Union Luxemburg siegten die ambitionierten Krefelder mit 2:0. Winter-Neuzugang Maximilian Beister (1.) und Christopher Schorch (41.) trafen für das Team von Michael Wiesinger. Seit Samstag ist der KFC-Tross wieder in der Heimat. Am Sonntag (4. Februar, 14 Uhr) steht für Uerdingen mit dem Viertelfinale im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiß Oberhausen (14 Uhr, Grotenburg) das erste Pflichtspiel im Jahr 2018 auf der Agenda.

Alemannia Aachen zeigte sich am Samstag beim Mittelrheinligisten Viktoria Arnoldsweiler mit einem 1:1-Remis leicht verbessert. Verbessert im Vergleich zur jüngsten 0:6-Testspiel-Klatsche gegen die Spielvereinigung Elversberg. Vor rund 150 Zuschauern konnte der Fünftligist die Aachener Führung durch Ilias Azaouaghi (37.) sechs Minuten vor dem Ende noch egalisieren. Mit Severin Buchta (Karslruher SC) nahm Alemannia-Trainer Fuat Kilic einen Testspieler unter die Lupe.

Weitere Testspiel-Ergebnisse der Regionalliga-West-Klubs:

1. FC Kaan-Marienborn - Rot-Weiss Essen 0:1

FC Wegberg-Beeck - SV Straelen 2:1

SC Verl - Hammer SpVg. 0:2

SV Rödinghausen - SC Melle 5:2

Fortuna Düsseldorf II - SSVg Velbert 2:3

SSV Merten - Bonner SC 3:2