Auch das zweite Testspiel im Jahr 2018 konnte Rot-Weiss Essen für sich entscheiden. Mit 1:0 gewannen die Bergeborbecker gegen den 1. FC Kaan-Marienborn.

Timo Brauer durfte dabei, genauso wie Torwart Marcel Lenz und Timo Becker, über 90 Minuten ran. Für ihn ist der Sieg auch ein Zeichen, dass sich die Mannschaft von den Diskussionen um Trainer Argirios Giannikis nicht aus der Spur bringen lässt.

RevierSport sprach mit dem gebürtigen Essener über den Test und die Diskussionen um Giannikis.

Timo Brauer, was ist Ihr Fazit aus dem Test gegen Kaan-Marienborn?

Erstmal ist es natürlich schön, dass wir gewonnen und kein Gegentor bekommen haben. Das spricht für die letzten Wochen von uns. Ich glaube, dass wir gute Ansätze gezeigt haben von dem, was wir in den letzten Tagen trainiert haben. Wir haben vorne attackiert, waren hinten trotzdem immer kompakt. Wenn man gewinnt, ist das Meiste positiv.

Wie wichtig war der Sieg im Test im Bezug auf die Diskussionen um den Trainer in den letzten Tagen?

Wir sind Fußballer und wissen, dass es ein Tagesgeschäft ist. Ich glaube, dass man gesehen hat, dass die Mannschaft willig ist und das wir daran angeknüpft haben, wo wir nach der Hinserie aufgehört haben. Wir machen alles normal weiter, wir trainieren mit dem Trainer, wir versuchen alle Spiele zu gewinnen.

Als die Mannschaft aus der Kabine ging, gab es auch einige Raus-Rufe gegen Argirios Giannikis. Wie habt ihr das mitbekommen?

Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir wissen alle, wie das Fußballgeschäft ist. Das gehört dazu, genauso wie die Pfiffe, wenn wir mal nicht gut spielen. Das sollte man im professionellen Bereich auch abkönnen. Auf uns hatte das keinen Einfluss.