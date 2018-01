Schalke freut sich über wiedererstarkten Naldo und frechen Harit beim 2:0-Sieg in Stuttgart. Vorm allem Naldos unbefriedigende Leistungen der letzten Wochen sind vergessen.

Bei Schalke steht wieder Null. Zum ersten Mal seit dem 19. November 2017, als die Königsblauen im Bundesliga-Heimspiel den Hamburger SV 2:0 besiegten, blieb Torwart Ralf Fährmann in einem Punktspiel ohne Gegentreffer. In den letzten sieben Begegnungen musste der Malocher-Klub immer mindestens einen Treffer schlucken. Bis zum 2:0 (2:0)-Erfolg am Samstag beim VfB Stuttgart.

„Dieses Ergebnis“, stellte Abwehrchef Naldo zufrieden fest, „gibt uns Selbstvertrauen.“ Naldo selbst hatte erheblichen Anteil daran, dass die Königsblauen mit drei Punkten im Gepäck zurück Richtung Ruhrpott reisten. In der Defensive bot der 35-Jährige, der nun wahrlich keinen Traumstart ins Fußball-Jahr 2018 erwischt hatte und beim 1:3 in Leipzig sowie beim 1:1 gegen Hannover bei allen Gegentreffern mehr oder weniger dick in der Verlosung hing, eine tadellose Leistung. Und nach vorne unterstrich der Rekord-Brasilianer der Bundesliga (337 Einsätze) erneut seine Gefährlichkeit. Nach Flanke von Daniel Caligiuri köpfte Naldo in Stuttgart nach14 Minuten zur Schalker Führung ein. Schon der fünfte Saisontreffer des Familienvaters. „Ich denke, gegen Leipzig hatte ich einen schwarzen Tag. Jetzt ist es wieder besser gelaufen. Aber wenn wir verlieren oder gewinnen, dann immer als Mannschaft“, gibt sich Naldo ganz als Teamplayer.

Der überragende Amine Harit machte schon nach 19 Minuten alles klar. Nach einem Foul von Jacob Bruun Larsen an Leon Goretzka zeigte Schiedsrichter Felix Zwayer auf den Punkt. Als Schützen standen mit Daniel Caligiuri und Yevhen Konoplyanka auch zwei andere Schalker Spieler bereit, aber Harit schnappte sich frech die Kugel, legte sich den Ball zurecht und ließ VfB-Torwart Ron-Robert Zieler keine Chance. Ein deutlicher Beleg dafür, dass der aus Nantes geholte Harit immer mehr Verantwortung übernimmt.

Auch bei Leon Goretzka zeigt die Formkurve nach oben. Der Nationalspieler wirkte deutlich griffiger, zielstrebiger und druckvoller als zuletzt beim 1:1 gegen Hannover. In dieser Partie musste Goretzka wegen des bekannt gegebenen Sommer-Wechsels zum FC Bayern zahlreiche Pfiffe der Fans verkraften. In Stuttgart hatten sich die Emotionen im S04-Fanblock komplett gelegt. Es gab keine Pfiffe, so dass sich Goretzka und seine Teamkollegen voll auf ihre Kernaufgabe konzentrieren konnten. „Das“, so Sportvorstand Christian Heidel, „war eigentlich auch das Ziel.“ Goretzka bot bis zu seiner Auswechslung wegen Oberschenkel-Problemen eine ansehnliche Leistung. Dass ihn Trainer Domenico Tedesco vorzeitig vom Platz nahm, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Es ist jetzt keine Verletzung. So, wie ich das verstanden habe, war das zur Halbzeit so abgesprochen, dass er nach ein paar Minuten rausgeht.“

Trotz des ersten Dreiers im neuen Jahr war bei Schalke nicht alles Gold, was glänzte. Schalke ließ unter anderem durch Yevhen Konoplyanka mehrere Hochkaräter liegen und verpasste es so, etwas für das Torverhältnis zu tun. Das Thema Konter dürfte bei Domenico Tedesco einer der Trainingsschwerpunkte für die kommende Woche werden.