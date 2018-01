Der Vorsitzende des Duisburger Kreisligisten will zur Aufklärung beitragen und stärkt Jugendleiter Reiner Müller den Rücken.

Zafer Can bemühte sich noch am späten Donnerstagabend um Schadensbegrenzung. Der Vorsitzende des Duisburger FV 08 veröffentlichte im Internet-Netzwerk Facebook eine Entschuldigung seines Vereins. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Artikel dieser Zeitung zum Pass-Skandal in der Jugendabteilung bereits hohe Wellen geschlagen.

Wie berichtet, sperrte die Jugendspruchkammer des Fußball-Kreises Duisburg/Mülheim/Dinslaken am Mittwoch 08-B-Jugend-Trainer Canip Yülmaztürk, weil er einen Spieler unter falschen Namen und falschem Spielerpass in fünf Partien eingesetzt hatte. „Wir können so ein unsportliches Verhalten nicht gut heißen und werden dementsprechend handeln und Entscheidungen treffen“, formulierte Zafer Can seine Entschuldigung im Internet.

Welche Entscheidungen er treffen wird, ließ der Vereinschef am Freitag im Gespräch mit der Redaktion noch offen. „Mein erster Impuls war, die Mannschaft sofort abzumelden. Aber der Mannschaftskapitän hat mich angeschrieben, dass das Team einen Neuanfang machen will. Wir setzen uns am Wochenende zusammen“, so Can.

Neustart im vergangenen Sommer

Der Vorsitzende stärkte dem 08-Jugendleiter Reiner Müller, den die Spruchkammer zwar freisprach aber trotzdem zu einer Geldbuße in Höhe von 250 Euro verdonnerte – demonstrativ den Rücken. Zafer Can: „Der Mann ist überlastet. Er ist auf sich alleine gestellt. Ich müsste ihn für das, was er leistet, über die Platzanlage tragen.“

Zafer Can übernahm mit seinem Vorstandsteam erst im vergangenen Sommer das Zepter bei den Hochfeldern. Er trat an, um den Traditionsverein, der in den letzten Jahren in der Versenkung ein tristes Dasein fristete, „wieder auferstehen zu lassen“, wie es Can formuliert. Als stolzen Verein in einem Stadtteil mit seinen vielen Problemen und Facetten. „Duisburg 08 ist mehr als ein Fußball-Verein“, sieht Can in seiner Tätigkeit eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Die B-Jugend-Mannschaft hatte der Klub erst zu dieser Saison neu gegründet. Es sollte ein weiterer kleiner Mosaikstein sein.

Zafer Can spricht nun von einem schweren Rückschlag – auch aufgrund der medialen Außenwirkung, die der Skandal mit sich bringt. Mit der Jugendabteilung, so Can, habe sich das neue Führungsteam bislang noch nicht befassen können. Es steht aber auf der Agenda.

Reiner Müller, seit 19 Jahren beim DFV 08 als Jugendchef tätig, soll künftig Unterstützung erhalten, damit er nicht mehr als Einzelkämpfer unterwegs sein muss. Und bei der Aufarbeitung des aktuellen Falles will Zafer Can zur Klarheit beitragen. Immerhin ist weiterhin nicht bekannt, welcher Jugendliche unter falschem Namen für die B-Jugend am Ball war. „Ich hoffe, dass wir das klären können“, so Zafer Can am Freitag gegenüber der Redaktion