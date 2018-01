Der 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Platz eins vorgerückt.

Die Franken gewannen am Freitag beim 1. FC Union Berlin glücklich mit 1:0 (1:0) und haben nun 37 Punkte auf dem Konto. Der Brasilianer Ewerton köpfte in der 11. Minute den Siegtreffer für das beste Auswärtsteam der Liga. Union Berlin ist nun seit sieben Partien sieglos. Mit 27 Punkten bleiben die Eisernen im Mittelfeld der Tabelle. 21 734 Zuschauer sahen in der Alten Försterei zunächst eine flotte Partie, die allmählich aber immer zerfahrener und unattraktiver wurde.

Dabei sahen Berlins Philipp Hosiner und Nürnbergs Edgar Salli jeweils in der 89. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Union hatte kurz zuvor schon Toni Leistner nach einer Gelb-Roten Karte verloren.

Der FC Ingolstadt hat hingegen im Nachbarschaftsduell mit dem SSV Jahn Regensburg eine Zwei-Tore-Führung verspielt und einen schweren Rückschlag im Aufstiegsrennen erlitten. Die lange Zeit abgezockten Schanzer von Trainer Stefan Leitl unterlagen am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga noch mit 2:3 (2:0) beim kampfstarken Aufsteiger. Alfredo Morales (3. Minute) und Dario Lezcano mit seinem sechsten Saisontor (37./Foulelfmeter) bescherten dem FCI vor 13 010 Zuschauern eine komfortable Führung. Mit einem Eigentor Hauke Wahl (72.), Sebastian Stolze (78.) und Joker Jonas Nietfeld (88.) versetzten den Schanzern den Tiefschlag.