Fußball-Regionalligist SC Wiedenbrück vermeldet die Verpflichtung von Stürmer Michél Harrer. Auch ein Spieler vom Ligarivalen Wuppertaler SV hat unterschrieben.

Der 30-Jährige wechselt vom Nordost-Regionalligisten Wacker Nordhausen zu den Ostwestfalen und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Damit hat der Tabellendritte der West-Gruppe auf den Abgang von Pierre Merkel reagiert, der sich dem Nordost-Regionalligisten Chemie Leipzig anschließen wird. "Michél Harrer spielt auf der Position des Mittelstürmers, wir hatten auf dieser Position durch den Abgang von Pierre Merkel Handlungsbedarf und freuen uns daher, einen erfahrenen Spieler verpflichten zu können", betont Wiedenbrücks Pressesprecher Bernhard Hartmann.

Wenige Stunden später hat der SC Wiedenbrück auch die Verpflichtung von Innenverteidiger Tristan Duschke vermeldet, dessen Vertrag beim WSV aufgelöst wurde. Der 21-Jährige gehörte in der Hinrunde zu den Stammkräften der Bergischen und kam in 17 Spielen zum Einsatz.

Mittelstürmer Harrer spielte von 2005 bis 2010 für Rot-Weiss Essen, ab der Saison 2006/07 stand er im Seniorenkader. In dieser Zeit absolvierte er 47 Pflichtspiele und erzielte sechs Tore. Anschließend war der gebürtige Düsseldorfer unter anderem für TuRU Düsseldorf, den FC Sylt, den 1. FC Magdeburg und den VfR Neumünster aktiv. Insgesamt bestritt Harrer in seiner Laufbahn 101 Regionalliga-Spiele. Dabei gelangen ihm 16 Tore.

Harrer spielte zuletzt nur für die Zweitvertretung

Im Team von Trainer Björn Mehnert, das zu den ganz großen Überraschungen der laufenden Regionalliga-Saison zählt, will der Ex-Essener wieder zu seiner alten Form finden. Denn in der Hinrunde dieser Spielzeit kam Harrer lediglich in der zweiten Mannschaft von Wacker Nordhausen zum Einsatz, die in der Thüringenliga (sechste Liga, Anm. d. Red.) spielt. Dort erzielte er drei Tore in acht Spielen.