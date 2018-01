Der VfL Bochum und Borussia Dortmund haben ein Leihgeschäft in trockene Tücher gebracht. Pavlidis geht zum BVB II, Serra wechselt zum VfL.

Der Regionalligamannschaft der Dortmunder soll Bochums Vangelis Pavlidis, der dringend Spielpraxis benötigt, helfen. Er wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Der Grieche, der in der aktuellen Zweitliga-Saison noch keine einzige Einsatzminute verbuchen konnte, kann vor allem mit starken Zahlen aus der U19-Bundesliga-West auf sich aufmerksam machen. Da hat er für den VfL insgesamt 44 Partien absolviert. 20 Treffer und 13 Assists stehen auf seinem Konto. Zuvor stand der Angreifer auch beim SC Preußen Münster hoch im Kurs. Doch dem Drittligisten fehlt aktuell das nötige Kleingeld, um irgendwelche Transfer zu realisieren.

Während Pavlidis von Bochum nach Dortmund wechselt, wählt Janni Serra den umgekehrten Weg. Der deutsche Juniorennationalspieler wird von der Reserve der Borussia bis zum Saisonende an die Castroper Straße ausgeliehen und soll Zweitliga-Luft beim VfL schnuppern. "Janni Serra ist aufgrund seiner Größe und Athletik eine Bereicherung für unseren Angriff. Er verfügt über Tempo und Technik und ist in der laufenden Regionalligasaison regelmäßig zum Einsatz gekommen. In den Nachwuchsbereichen gehörte er immer zu den auffälligen Akteuren, auch im Seniorenbereich hat er sich schnell akklimatisiert und getroffen. Nun kann er sich auf höherem Niveau beweisen", sagt VfL-Cheftrainer Jens Rasiejewski.

In dieser Saison kam der aktuelle U21-Nationalspieler (4 Einsätze) Janni Serra mit der U23 des BVB in der Regionalliga West auf bislang 13 Einsätze, in denen er drei Tore erzielen konnte.

Mit dem BVB hat Serra bereits drei Meistertitel feiern dürfen, zweimal die A-Jugendmeisterschaft (2016/17 und 2015/16) sowie einmal die B-Jugendmeisterschaft (2014/15). Zudem nahm er 2016 an der U19-Europameisterschaft teil und belegte mit der DFB-Auswahl am Ende Platz 5. Janni Serra ist froh über den Wechsel in die 2. Bundesliga: "Der VfL ist ein traditionsreicher Verein. Mit ein Grund, weshalb ich mich sehr auf diese Herausforderung freue. Es ist eine tolle Möglichkeit, mich sowohl spielerisch als auch menschlich weiterzuentwickeln."