„Ein ganz heißes Duell“ erwartet Schalkes Trainer Domenico Tedesco, wenn seine Mannschaft am Samstag um 15.30 Uhr im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart antritt. „Stuttgart hat ein super Stadion, im Stadion sind 60000 Zuschauer, das ist ein Hexenkessel.“ Der 32-Jährige muss es wissen. Zwischen 2008 und 2015 war Tedesco Jugendtrainer beim VfB Stuttgart.

Über den Gegner, den Schalke in der Hinrunde 3:1 besiegte, sagt er, dass Stuttgart sehr stark in der Spieleröffnung ist. Tedesco lobt Spieler wie Timo Baumgartl, Benjamin Pavard oder Marcin Kaminsiki. „Sie erwischen den Gegner auf dem falschen Fuß, sie bespielen das Zentrum und werden nicht unruhig, sie haben überhaupt keinen Stress. Deshalb ist es schwierig, Zugriff zu bekommen.“

VfB in der Heimtabelle auf Platz fünf

In der Heimtabelle steht der Aufsteiger vor dem 20. Spieltag auf Rang fünf – punktgleich mit den Schalkern. Domenico Tedesco erinnert an die knappe 0:1-Heimniederlage der Stuttgarter gegen den FC Bayern München, als sie im Dezember in der Schlussphase einen Foulelfmeter verschossen haben.

Der Ex-Schalker Holger Badstuber wird am Samstag wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich ausfallen. Stürmer Mario Gomez wird dem Tabellen-14. hingegen wohl wieder zur Verfügung stehen. Der 71-fache deutsche Nationalspieler hat am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Wegen einer Knöchelverletzung musste der 32-Jährige ein paar Tage pausieren. „Mario Gomez hat eine enorme Qualität, die dem VfB helfen wird. Da bin ich mir ganz sicher“, sagt Tedesco. Hannes Wolf, Trainer des VfB Stuttgart, sagt über Schalke: „Das ist eine richtig gute Mannschaft mit einer guten Struktur. Domenico hat es bis jetzt einfach top gemacht. Trotzdem sehen wir eine Chance, etwas zu holen.“