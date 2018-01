Sven Ulreich vom FC Bayern spricht im Interview über Manuel Neuers Genesung, seine WM-Chancen und seinen verstorbenen Vater.

Seine Erscheinung: locker bis cool. Sven Ulreich trägt Sneakers, eine Jeans und einen dunklen Pullover. Er hüpft die Stufe hoch und lächelt. Das Training habe diesmal nicht so lange gedauert, sagt er, setzt sich an einen kleinen Tisch, öffnet die Wasserflasche, genehmigt sich einen Schluck und atmet tief durch. Das Leben meint es gut mit ihm. Mit 29 ist er in der Form seines Lebens.

Den verletzten Manuel Neuer hat er bei Bayern München so exzellent vertreten, dass er als bester Torwart der Hinrunde gefeiert wurde. Es war ein schwerer Weg dorthin, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung und spricht über sein Verhältnis zu Neuer, seinen früh verstorbenen Vater – und den jahrelangen Kampf um Anerkennung.

Herr Ulreich, wie fühlt es sich für Sie an, die Nummer eins beim Rekordmeister zu sein und von allen Seiten Lob entgegenzunehmen?

Sven Ulreich: Gut. Wunderbar. Wenn man bei einem so großen Klub wie den Bayern spielen darf, ist das eine tolle Geschichte. Ich genieße es. Aber ich mache mein Leben nicht nur abhängig vom Fußball. Was für mich auch zählt, ist meine Familie.

Ihre Karriere ist bemerkenswert. Sie galten als großes Talent, Sie spielten bereits früh bei Ihrem Heimatklub VfB Stuttgart. Aber Ihre Leistungen wurden stets kritisch begleitet. Wissen Sie, warum?

Nein, das weiß ich bis heute noch nicht. Natürlich unterliefen mir damals als junger Profi auch Fehler. Aber das passierte anderen Torhütern auch. Bei mir – da haben Sie schon Recht – wurde genauer hingeschaut.

Empfinden Sie nun eine gewisse Genugtuung?

Ich habe hier bei Bayern München große Schritte nach vorne gemacht, habe gezeigt, dass ich ein guter Torwart bin. Ich habe nie an mir gezweifelt. Es freut mich, dass nun die Anerkennung da ist. Der eine oder andere Kritiker merkt vielleicht, dass ich es doch kann.

Wurden Sie jahrelang unterschätzt?

Vielleicht. Aber ich wusste immer, was ich kann, und bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich sage es mal so: Mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man auch Häuser bauen.

Ihr Trainer Jupp Heynckes hat Ihnen sogar Hoffnung gemacht, bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland dabei zu sein. Glauben Sie, dass Sie eine Chance hätten?

Ich freue mich, dass er so über mich denkt. Ich bin froh, dass ich ihn als Trainer haben darf. Ich habe bereits viel Positives über Jupp Heyn­ckes gehört, bevor er zu uns kam. Ihn aber dann live zu erleben, ist großartig. Seine Art mit Menschen umzugehen, seine Art, Spieler mitzureißen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben, habe ich so in meiner Karriere noch nicht erlebt. Wenn er so etwas über mich sagt, macht es mich stolz.

FunkeSport-Chefreporter Thomas Gassmann (r.) traf Sven Ulreich an der Säbener Straße.

Kann Sven Ulreich WM?

Klar, warum nicht. Aber ich bin auch Realist. In Deutschland spielen seit Jahren viele Torhüter auf höchstem Niveau…

Sie spielen bei einem der besten Klubs Europas und in der Champions League. Das sind doch Argumente, die für Sie sprechen…

Torhüter wie Ralf Fährmann oder Bernd Leno spielen seit Jahren im internationalen Geschäft. Da wäre es ein Stück unfair, wenn jemand wie ich mit zur WM fahren würde, der erst seit ein paar Monaten wieder voll dabei ist und gerade einmal ein paar Spiele gemacht hat. Außerdem hat sich das in ein paar Wochen ja auch wieder erledigt. Wenn Manuel Neuer fit ist, wird er auch spielen, und ich setze mich wieder auf die Bank.

Glauben Sie, Neuer wird rechtzeitig zur WM wieder fit?

Seine Krücken sind weg. Er ist voll im Plan. Das freut mich für ihn, weil er ein toller Typ ist. Wir verstehen uns auch privat gut, ich schätze ihn sehr. Für mich ist er der beste Torhüter der Welt. Als ich nach München kam und ihn beim Training erlebt habe – das war fantastisch. Ich hoffe, dass er da schnell wieder hinkommt und wieder zeigen kann, dass er der Weltbeste ist.

Und Sie setzen sich wieder brav auf die Bank? Hat Sie nicht der Hunger gepackt? Wollen Sie denn nicht die Nummer eins sein?

Das ist tatsächlich eine verzwickte Situation. Einerseits will ich spielen, andererseits bin ich bei einem tollen Klub, meine Familie und ich fühlen uns wohl in der Stadt. Ich bin bereits 29 Jahre alt, da spielen auch andere Dinge als der Sport eine große Rolle. Vielleicht finde ich etwas, das sportlich und privat Sinn macht und werde mich dafür entscheiden. Vielleicht bleibe ich bei den Bayern, helfe der Mannschaft, um ihre Ziele zu erreichen. Wir haben vereinbart, dass wir uns im Frühjahr zusammensetzen, um über meine Zukunft zu sprechen.

Präsident Hoeneß und Vorstandschef Rummenigge wollen mit Heyn­ckes über den Sommer hinaus verlängern. Unterstützen Sie das Vorhaben?

Ich kenne keinen Spieler, der sagen würde, dass es nicht schön wäre, wenn Heynckes weitermachen würde. Wir würden für ihn durch das Feuer gehen.

Überreden Sie ihn doch einfach.

Ulreich (lacht): Herr Heynckes ist 72. Ich denke, er ist alt genug, um das selber zu entscheiden.

Ihr Vater verstarb, als Sie zwölf Jahre alt waren. Er war ebenfalls Torwart. Was würde er denken, wenn er Sie als Nummer eins im Tor der Bayern sehen würde?

Er war großer VfB-Stuttgart-Fan (lacht). Wahrscheinlich wäre er entsetzt gewesen, dass ich jetzt beim FC Bayern spiele. Aber er hätte mich natürlich unterstützt, er hätte mir geholfen und wäre sicherlich stolz auf das, was ich erreicht habe. Manchmal sage ich zu meiner Frau: Es wäre schön, wenn mein Vater das noch sehen könnte.