Im Stadionmagazin des FC Bayern München hat sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge über die Verpflichtung von Leon Goretzka geäußert.

Leon Goretzka wechselt am Saisonende ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München - für diesen Transfer bekamen die Münchener nicht nur Lob.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich im Stadionmagazin des FC Bayern zum Transfer: "Wenn wir Leon nicht verpflichtet hätten, wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit zum FC Barcelona gewechselt. Das kann, ganz grundsätzlich, nicht im Interesse des deutschen Fußballs sein. Ich darf den DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zitieren, der gerade eine interessante Statistik präsentiert hat: Beim WM-Finale 2014 standen noch neun Spieler aus der Bundesliga in der Startformation von Joachim Löw. Beim Freundschaftsspiel zuletzt gegen Frankreich waren es nur noch vier. Deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir Leon überzeugen konnten, von Sommer an für den FC Bayern München zu spielen - und damit weiterhin in der Bundesliga. Leon Goretzka ist enorm talentiert, er ist erst 22 Jahre alt, ein deutscher Nationalspieler mit großem Potenzial auf seiner Position."

