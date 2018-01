Medizincheck bestanden, Vertrag unterschrieben: Der Wechsel von Innenverteidiger Neven Subotic von Borussia Dortmund zur AS St. Etienne ist perfekt.

Nun ist der Abschied beschlossene Sache: Der Wechsel von Neven Subotic zum AS St. Etienne ist perfekt. Dies bestätigte Subotic-Berater Frieder Gamm dieser Redaktion am Nachmittag. "Mein Team und ich sind sehr zufrieden mit dem Vertrag", sagte Gamm, ohne weitere Details zu nennen. Nach Informationen dieser Zeitung unterschrieb Subotic am Donnerstag nach überstandenem Medizincheck einen Vertrag bis 2019 beim französischen Erstligisten.

In Dortmund hatte der frühere Meisterspieler keine Zukunft mehr gesehen. Unter dem neuen Trainer Peter Stöger stand er zuletzt nicht mehr im Kader. "Bei aller Sympathie dafür, die Tradition hoch zu halten und Erfolge der Vergangenheit nicht zu vergessen, ist es doch der Ist-Zustand, der bewertet wird. Es gilt das Leistungsprinzip", sagte der Österreicher, ohne die enorme Wertschätzung Subotics am Standort Dortmund unerwähnt zu lassen.

Mit dem BVB gewann Subotic zwei Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal und erreichte als Stammspieler der Ära von Trainer Jürgen Klopp das Finale der Champions League 2013. Mit Subotic geht eine Identifikationsfigur, ein Publikumsliebling. In St. Etienne soll er nun helfen, die Defensive zu stabilisieren.