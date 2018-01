Einmal im Jahr lädt der 1. FC Köln ins Maritim zur eigenen Karnevalsveranstaltung ein.

Viele Spieler und Funktionäre haben den Termin in ihrem Kalender eingetragen. Und die Spieler des FC haben in den letzten Jahren viel Kreativität bewiesen, wenn es um die Auswahl der Kostüme ging.

Das gilt auch in diesem Jahr. Nach drei Siegen in Serie können die Kölner den Abend auch wieder einigermaßen genießen, denn das Wunder vom Klassenerhalt scheint wieder möglich. Ein Grund, warum es in der Hinrunde nicht lief: Der Videobeweis wurde mehrmals gegen die Kölner ausgelegt. In Stuttgart wurde ein Elfmeter in der 89. Minute wieder zurückgenommen, eine zweifelhafte Entscheidung. Statt des 2:1 setzte es in der 94. Minute sogar noch das abgefälschte 1:2.

In Mainz wurde eine klare Schwalbe vom Videoschiedsrichter nicht erkannt, der Strafstoß war am Ende das einzige Tor, Köln verlor 0:1. Und auch in den Spielen gegen Hamburg und Frankfurt wurden Szenen, die nicht eindeutig waren, gegen die Kölner entschieden. Die Spieler und Verantwortlichen fühlten sich schon fast verfolgt, daher entschieden sich Kölns Torwart Timo Horn und Kölns Abwehrspieler, das Thema aktiv aufzuarbeiten.

Zusammen mit ihren Frauen verkleideten sie sich als Videoschiedsrichter und Videoassistenten. Horn mit einem überdimensionalen Telefon in der Hand, Maroh mit einem nachgebauten Fernseher, auf dem eine Kölner Spielszene zu sehen ist.

In den ersten beiden Spielen nach dem Winter gab es bisher nur eine Szene, die Köln in Schrecken versetzte. Diesmal hatte der FC Glück. Denn kurz vor dem 2:1-Siegtreffer gegen Gladbach gab es einen Zweikampf zwischen Jorge Meré und Jonas Hofmann. Der Schiedsrichter entschied auf Abstoß. Wenige Minuten später traf Simon Terodde zum Derby-Sieg.

Der Videobeweis wurde bislang in 13 Ländern getestet, darunter der Bundesliga, der italienischen Serie A und der amerikanischen MLS sowie auf internationaler Bühne unter anderem beim Confederations Cup, der Club-WM und Freundschaftsspielen.