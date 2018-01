Das Regionalliga-Team des Bundesligisten Borussia Dortmund hat den zweiten Transfer in dieser Winterpause getätigt.

Wie RevierSport erfuhr, hat Armin Pjetrovic einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Schwarz-Gelben unterschrieben. Der 21-jährige Innenverteidiger hat die Dortmunder Verantwortlichen im Probetraining überzeugt und soll künftig die Defensive der BVB-Zweitvertretung stabilisieren. Damit wird Pjetrovic der Nachfolger von Oliver Steurer, der zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim wechselt.

Der U21-Nationalspieler Montenegros, der in diesem Frühjahr mit seinem Heimatland an der U21-EM-Qualifikation teilnehmen soll, war zuletzt vereinslos. Bis zum Sommer spielte er beim Niederrhein-Oberligisten TuRU Düsseldorf. Pjetrovic lag noch ein weiteres Angebot des polnischen Erstligisten Górnik Zabrze vor. Warum er sich für den BVB entschieden hat, erklärt er auch Nachfrage dieser Redaktion: "Zu diesem Zeitpunkt in meiner Laufbahn ist Dortmund der richtige Schritt. Ich habe gute Gespräche mit Jan Siewert und Ingo Preuß geführt, zudem fühle ich mich in der Mannschaft schon sehr wohl. Ich freue mich auf diese Aufgabe", betont der Dortmunder Zugang.

Zuvor hatte die Borussia Stürmer Vangelis Pavlidis vom Zweitligisten VfL Bochum unter Vertrag genommen. Der Grieche hat in dieser Spielzeit noch keine Einsatzminuten zu verzeichnen. Das soll sich in Dortmund ändern. Und Pavlidis kommt mit starken Zahlen aus der U19-Bundesliga-West. Da hat er für den VfL insgesamt 44 Partien absolviert. 20 Treffer und 13 Assist stehen auf seinem Konto. Eine Torjäger kann das Team von Trainer Jan Siewert gut gebrauchen. Erfolgreichster Schütze der Mannschaft ist Abwehrspieler Patrick Mainka mit fünf Treffern.

Mit diesem Kader geht Borussia Dortmund II in die Rückrunde:

Tor

Dominik Reimann, Jan Reckert

Abwehr

Patrick Mainka, Patrick Fritsch, Amos Pieper, Sören Dieckmann, Paterson Chato, Dario Scuderi, Haymenn Bah-Traore

Mittelfeld

David Sauerland, Michael Eberwein, Patrick Pflücke, Massimo Ornatelli, Abdelmajid Bouali, Junior Flores, Denzeil Boadu

Angriff

Jonas Arweiler, Beyhan Ametov, Herbert Bockhorn, Philipp Hanke, Janni Serra, Balint Bajner, Anargyros Kampetsis, Vangelis Pavlidis (ausgeliehen vom VfL Bochum)