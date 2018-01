Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen möchte seinen Spielerkader für die Rückrunde verkleinern. Vier Akteure könnten den Klub noch in der Winterpause verlassen.

Ein Wechsel könnte in den nächsten Tagen vollzogen werden. Eigengewächs Marvin Lorch (21) soll für ein halbes Jahr an den Oberligisten VfB Homberg ausgeliehen werden. Der Stürmer möchte bei den Duisburgern Spielpraxis sammeln. In der laufenden Regionalliga-Saison kam Lorch auf neun Einsätze. Hinzu kommen drei Spiele im Niederrheinpokal, in denen er zwei Treffer erzielte.

Nur noch Details seien zu klären, erklärte RWO-Sportchef Jörn Nowak: "Wir sind uns mit dem VfB Homberg einig. Es ist für alle Beteiligten eine gute Gelegenheit. Wichtig ist uns, dass Marvin im Sommer wieder bei uns ist", sagt er.

Nach der Rückkehr von Mittelstürmer Raphael Steinmetz haben die Oberhausener 25 Spieler im Kader. Diese Zahl ist den sportlichen Verantwortlichen zu groß. Drei Spielern wurde deshalb mitgeteilt, dass sie sich in diesem Winter einen neuen Verein suchen dürfen. "Es handelt sich dabei nicht um Sparmaßnahmen", unterstreicht Nowak. "Die Anzahl ist zu groß. Sollten wir personelle Probleme bekommen, können wir immer noch auf unsere U19 zurückgreifen, die nicht mehr viele Punkte benötigt, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Das macht aus unserer Sicht mehr Sinn als Spieler im Kader zu haben, die aufgrund mangelnder Einsatzzeiten unzufrieden sind."

Ihenacho hat enttäuscht

Namen wollte Nowak auf RS-Nachfrage nicht nennen. Nach unseren Informationen gehören Aloy Ihenacho und Enes Topal zu den Spielern, denen nahegelegt wurde, eine neue Herausforderung zu suchen. Vor allem Ihenacho konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Ende August wurde der Angreifer vom Drittligisten Rot-Weiß Erfurt verpflichtet, die erhoffte Verstärkung war er nicht. Nun dürfte seine Zeit an der Lindnerstraße abgelaufen sein.