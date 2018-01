Dribbeln wie Messi, schießen wie Ronaldo und köpfen wie Boateng.

Im Sommer schaut die ganze Welt nach Russland. Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, sind Kinder wie Erwachsene Feuer und Flamme. Doch bevor im Juni der Blick auf die Jungs von Jogi Löw gerichtet wird, richten sich die Augen ins Emschertal. Denn dann sind die ganz Kleinen aus dem Ruhrpott an der Reihe, ihren Weltmeister auszuspielen. Dann dürfen sie einmal dribbeln wie Lionel Messi, schießen wie Christiano Ronaldo und köpfen wie Jerome Boateng.

Traditionsreich. So könnte der Emscher Junior Cup mittlerweile beschrieben werden. Diesen Sommer findet die neunte Auflage des Turniers für die F-Junioren statt. Und jeder kann dabei sein und seinen Idolen nacheifern.

Doch nicht nur sportlich geht es hoch her. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Spiel, Spaß und Spannung bereits in den Vorrunden. Mit großer Beliebtheit erfreut sich besonders der Emscher Parcour, er ist in Anlehnung an den Flußverlauf konzipiert und führt die Kids spielerisch durch das Emschergebiet. Dabei sind neben Schnelligkeit mit und ohne Ball auch das koordinative Geschick gefragt. Auch die Eltern werden mit eingebunden und müssen ihr Wissen unter Beweis stellen.

An sechs Turniertagen können sich die zahlreichen Teams für das große Finale im Niederrhein Stadion des Regionalligisten RW Oberhausen qualifizieren. Den 32-Final-Mannschaften werden dann Ländern zugelost, die auch bei der Weltmeisterschaft in Russland vertreten sind. Die Kinder spielen ihren eigenen Weltmeister aus.

Traditionell beginnen die Qualifikationsturniere des Emscher Junior Cups in der Emscherquellstadt Holzwickede. Das Turnier folgt in den weiteren Wochen dem Lauf der Emscher über Herne, Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Voerde.

Einen besonderen Termin stellt der Turniertag bei Firtinaspor Herne dar. Erstmals wird bei einem Verein mit migrationstechnischem Hintergrund gespielt. Der Emscher Junior Cup leistet so einen wichtigen Beitrag zur Integration in Deutschland.

Am Finaltag gibt es viele Möglichkeiten Preise abzustauben. Der Kreativwettbewerb sucht nicht die besten Kicker, sondern die kreativsten Köpfe unter den Mannschaften. Die Gewinnermannschaft wird mit einem Besuch des ehemaligen Schalke 04 Spielers und Eurofighters Ingo Anderbrügge belohnt. Er wird mit seiner „Fußballfabrik“ das Siegerteam auf der Heimanlage besuchen und die Kinder mit einem abwechslungsreichen, altersgerechten Training überraschen.

Zudem wartet auf die beiden Finalisten -neben dem Highlight ein WM-Finale spielen zu dürfen- ein weiterer Preis. Ingo Anderbrügge besucht die beiden Vereine ebenfalls mit seiner Fußballfabrik. So bekommen die Kinder von einem ehemaligen Profi spielerisch Tipps und Tricks rund um den Fußball vermittelt.

Anmeldungen

F-Jugend-Vereinsmannschaften können sich auf der Homepage www.emscher-junior-cup.de anmelden. Dort gibt es einen Button „Anmeldung“. Alles Weitere erklärt sich von selbst.

Mitmachen können Vereinsmannschaften, die aus dem Jahrgang 2009, aber auch aus Jungjahrgängen von 2010 bestehen. Während des Turniers dürfen von jeder Mannschaft bis zu zwölf Spieler eingesetzt werden, von denen jeweils 7 Spieler (inkl. Torwart) gleichzeitig auf dem Spielfeld sein dürfen. Eine Mannschaft (ein Verein) darf sich nur für ein Qualifikationsturnier anmelden.

Hintergrund Fußball und Emscher? Ja!

Ein Wasserverband wie die Emschergenossenschaft mit Sitz in Essen und ein Sport wie Fußball – passt das denn zusammen? Und wie das zusammen passt: Seit über 100 Jahren leben die Emscher und der Fußball in guter Nachbarschaft. Alle bedeutenden Stadien liegen im Einzugsgebiet der Emscher. Dies gilt heute genauso wie früher: 1958, im Meisterjahr von Schalke, stammten gar 10 der insgesamt 16 Vereine der damaligen höchsten Liga, der Oberliga West, aus dem Emschertal. Von West nach Ost finden sich Vereine wie Hamborn 07, Meidericher SV, Duisburger SV, RW Oberhausen, Rot-Weiss Essen, VfL Bochum, Westfalia Herne, SV Sodingen, Schalke 04 und natürlich Borussia Dortmund. Vieles haben die Fußballclubs und die Emscher gemeinsam: Ihre Entwicklung hängt eng mit dem Montanrevier, mit dem Bergbau zusammen, sie haben Höhen und Tiefen durchschritten und sie sind in die Geschichtsbücher eingegangen. Die Vereine und die Ligen haben sich geändert, die Emscher ist auf ihrem Weg von schwarz zu blau, von der „Köttelbecke“ zum lebendigen Gewässer schon ein gutes Stück vorangekommen.

Die vergangenen Jahre

2010 wurde der „Emscher Junior Cup“ das erste Mal in der Region ausgetragen. Die Resonanz war so positiv, dass in den Folgejahren Wiederholungen folgten. Die Emschergenossenschaft und ihre Partner hoffen auch in diesem Jahr wieder auf eine rege Teilnahme bei dem Turnier.

Denn die alles entscheidende Frage wird lauten: Wer folgt nach SuS Kaiserau (2010), den Sportfreunden Hamborn (2011), Blau-Weiß Fuhlenbrock (2012), der SG Wattenscheid 09 (2013), TuRa 88 Duisburg (2014) und Rot-Weiß Oberhausen (2015, 2016 und 2017) als nächstes Team auf den Thron und greift nach dem begehrten (WM) Pokal – oder verteidigen die Kleeblätter gar erneut ihren Titel?

Die Partner

Neben dem Veranstalter Emschergenossenschaft wird der „EJC 2018“ wie auch in der Vergangenheit unterstützt von Derbystar, Teamsport Philipp, Rheinfels und der FUNKE MEDIENGRUPPE (u.a. WAZ, NRZ und RevierSport) als Medienpartner.

Die Termine Qualifikationsturniere 2018:



Sonntag, 6. Mai 2018 Holzwickede bei: SG Holzwickede, Unnaer Str.68, 59439 Holzwickede

Donnerstag, 10. Mai 2018

Herne bei: Firtinaspor Herne, Emscherstraße 110, 44649 Herne

Sonntag, 13. Mai 2018 Gelsenkirchen bei: S.u.S. Beckhausen 05, Braukämperstr. 20, 45899 Gelsenkirchen

Sonntag, 27. Mai 2018 Essen bei: DJK Adler Union Essen-Frintrop e.V., An der Frintroperstraße 306b, 45359 Essen

Sonntag, 03. Juni 2018 Bottrop bei: SV Fortuna Bottrop, Rheinbabenstraße 71a, 46240 Bottrop

Sonntag, 10. Juni 2018 Voerde bei: SV Spellen 1920 e.V., Groelberg 1, 46562 Voerde-Spellen

Finale Sonntag, 24. Juni 2018 Oberhausen bei: RW Oberhausen Stadion Niederrhein

