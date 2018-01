VfL-Profi Felix Bastians wird sich wie erwartet dem chinesischen Erstligisten Tianjin Teda anschließen. Der Transfer ist nur noch Formsache.

Felix Bastians verlässt das sinkende VfL-Schiff. Nur einen Tag nach dem Derby-Debakel gegen den MSV Duisburg (0:2) müssen die Bochumer Fans den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Publikumsliebling wird nach Informationen dieser Redaktion am Donnerstag im spanischen Trainingslager des chinesischen Erstligisten den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Anschließend wird der Transfer offiziell verkündet. Die Bochumer erhalten rund eine Million Euro für den Innenverteidiger, der in China vom deutschen Trainer Uli Stielike trainiert wird. Dessen Tochter ist mit dem Bruder von Bastians verheiratet.

Sein Abgang aus Bochum ist keine Überraschung. Schon am Dienstag tauchten bei Instagram erste Bilder auf einem inoffiziellen Account auf, die Bastians unter anderem mit Stielike zeigen.

Schlammschlacht mit Sportvorstand Hochstätter

Sportlich ist der 29-Jährige für die taumelnden Bochumer freilich ein herber Verlust. Nach der peinlichen Derby-Pleite gegen den MSV muss der als Aufstiegskandidat in die Saison gestartete VfL mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Doch ein Verbleib an der Castroper Straße kam für Bastians, der in den letzten drei Jahren 112 Pflichtspiele (neun Tore) für den VfL absolvierte, nicht mehr infrage. Zuviel ist passiert im Laufe dieser desaströsen Bochumer Saison. Sein Verhältnis zum Vorstand bezeichnete Bastians im Interview mit dieser Zeitung als "zerrüttet". Das ist in erster Linie auf Sportvorstand Christian Hochstätter bezogen, mit dem er sich eine öffentliche Schlammschlacht lieferte.

Während der Winterpause äußerte Bastians den Wunsch, den VfL Bochum verlassen zu dürfen. Ab Donnerstag ist dieses Thema endgültig vom Tisch.