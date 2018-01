Der Regionalligist Borussia Dortmund II verstärkt sich für die Rückrunde mit einem Spieler vom VfL Bochum.

Vangelis Pavlidis wird sich der Mannschaft von Trainer Jan Siewert anschließen und den Angriff des Regionalligisten verstärken. Nur 28 Tore hat der BVB II in 17 Partien erzielt. Das soll in der Restrunde besser werden. Schließlich kann der BVB, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat als die beiden Spitzenteams KFC Uerdingen und Viktoria Köln, noch ganz oben angreifen.

Helfen soll Pavlidis, der dringend Spielpraxis benötigt. Die hat er in Bochum bisher nicht bekommen, der Grieche hat in dieser Spielzeit noch keine Einsatzminuten zu verzeichnen. Das soll sich in Dortmund ändern. Und Pavlidis kommt mit starken Zahlen aus der U19-Bundesliga-West. Da hat er für den VfL insgesamt 44 Partien absolviert. 20 Treffer und 13 Assist stehen auf seinem Konto. Zuvor stand der Angreifer auch beim Drittligisten Preußen Münster auf dem Zettel. Doch die Preußen scheinen derzeit kein Geld für Verstärkungen im Winter zu haben.

Pavlidis ist der erste Zugang der Borussen im Winter, auf der anderen Seite stehen zwei Abgänge von Stammspielern. Lars Dietz wechselte zu Union Berlin, Oliver Steurer zum 1. FC Heidenheim. Ersatz für Steurer ist vielleicht schon da. Denn aktuell testet der BVB II den 21-jährigen Innenverteidiger Armin Pjetrovic. Aktuell ist der Defensivspieler vereinslos, bis zum Sommer spielte er beim Niederrhein-Oberligisten TuRU Düsseldorf.

Mit diesem Kader geht Borussia Dortmund II in die Rückrunde:

Tor

Dominik Reimann, Jan Reckert

Abwehr

Patrick Mainka, Patrick Fritsch, Amos Pieper, Sören Dieckmann, Paterson Chato, Dario Scuderi, Haymenn Bah-Traore

Mittelfeld

David Sauerland, Michael Eberwein, Patrick Pflücke, Massimo Ornatelli, Abdelmajid Bouali, Junior Flores, Denzeil Boadu

Angriff

Jonas Arweiler, Beyhan Ametov, Herbert Bockhorn, Philipp Hanke, Janni Serra, Balint Bajner, Anargyros Kampetsis, Vangelis Pavlidis (ausgeliehen vom BVB II)