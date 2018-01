Kurz vor Weihnachten legten die beiden Bochumer Aufsichtsratsmitglieder Frank Goosen und Matthias Knälmann ihre Mandate nieder.

Das Duo begründete die Entscheidung mit grundlegend unterschiedlichen Vorstellungen über die Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtsrats.

Zumindest einen der Posten hat der VfL nun neu besetzen können. Volker Goldmann, der bis zum 31. Dezember 2017 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bochum war, wird in das Gremium kommen. Goldmann hat sich bereit erklärt, den Vorsitz des Wirtschaftsrates zu übernehmen. Und wer den Posten besetzt, der hat auch automatisch einen Posten im Aufsichtsrat. Goldmann erklärte: "Es ist jetzt einfach an der Zeit."

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Goldmann versucht, dem VfL zu helfen. Schon unter Werner Altegoer gehörte er dem Aufsichtsrat beim VfL an. Jetzt das Comeback in einer Zeit, in der die Bochumer versuchen, wieder Ruhe in den Verein zu bekommen. Denn die Hinrunde lief sportlich schlecht, vor dem Derby am Dienstag gegen den MSV Duisburg beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz nur vier Plätze. Zudem gab der 44-jährige Finanzvorstand Wilken Engelbracht, der in den vergangenen Monaten maßgeblich die Ausgliederung der Profiabteilung des VfL vorangetrieben hatte, ebenso wie die beiden Aufsichtsratsmitglieder Knälmann und Gossen seinen Rücktritt vor Weihnachten bekannt.

"Wir machen jetzt einen Cut", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis im Gespräch mit der WAZ nach diesen Rücktritten. Sportlich soll in der Restrunde nun vieles besser laufen, im Aufsichtsrat auch. Ein erster Schritt ist mit der Besetzung von Goldmann, der in Bochum einen sehr guten Ruf genießt, getan.

Villis erklärt: „Volker Goldmann hat in seinem Berufsleben viel Positives bewirkt, zum Beispiel sähe die Stadt Bochum ohne sein Engagement in Sachen Sport und Kultur ganz anders aus. Ich kenne ihn bereits aus gemeinsamer Aufsichtsratsarbeit und weiß, dass man sich auf sein Wort verlassen kann.“