Rot-Weiß Oberhausen hat das Testspiel beim Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 1:3 (0:2) verloren. Dabei wäre sogar eine dicke Überraschung möglich gewesen.

Im Schatten der BayArena sorgte Regionalligist RWO immer wieder für lichte Momente. Gegen den großen Favoriten erspielte sich der Außenseiter einige sehr gute Chancen und hätte den Championsleague-Anwärter durchaus eine Niederlage bescheren können. Doch die Chancen-Auswertung war kläglich.

Dicke Chancen bleiben ungenutzt

Das drückte beim – sonst eigentlich zufriedenen – Trainer auf die Stimmung: „Es ist unser altes Manko. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir 0:2 zurückgelegen haben, hätten wir eigentlich 2:1 führen müssen. Das waren mehr als klare Torchancen“, ärgerte sich Mike Terranova. Den Anfang machte Tarik Kurt, der nach guter Vorarbeit von Maik Odenthal völlig frei vor dem Leverkusener Tor auftauchte, allerdings zu überrascht wirkte und den Ball nicht kontrollieren konnte. Noch größer war allerdings die Möglichkeit für Raphael Steinmetz, der von Patrick Bauder geschickt wurde. Aber allein vor Torwart Ramazan Özcan entschied sich der Stürmer den Ball direkt zu schießen, als vorbeizudribbeln. „Den macht er normalerweise weg“, weiß Terranova, „dann wäre das Spiel anders gelaufen.“

Im zweiten Durchgang hatte der eingewechselte Patrick Schikowski die beste Möglichkeit, doch der Linksaußen scheiterte am Pfosten. „Der Unterschied war, dass die ihre Chancen reingemacht haben und wir nicht“, bringt es der 25-Jährige, der in seiner Jugendzeit bei Bayer Leverkusen gespielt hat, auf den Punkt. Genau daran müsse man jetzt auch noch einmal ansetzen, bevor es mit den Pflichtspielen weitergeht. Denn im Niederrheinpokal-Viertelfinale wartet am 4. Februar (14 Uhr) der KFC Uerdingen auf RWO. „Es läuft wieder besser, wir spielen besser, wir bewegen uns mehr. Gegen Leverkusen haben wir uns viele gute Chancen erspielt. Jetzt müssen wir nur noch an den Abschlüssen arbeiten, die Bälle reinmachen und ich glaube, dann wird das auch was gegen Uerdingen“, gibt sich Schikowski optimistisch.

"Wir müssen einfach eiskalter sein." Mike Terranova

In der Offensive drückt der Schuh also noch, deswegen will Terranova da nun noch einmal den Hebel ansetzen: „Wir müssen einfach eiskalter sein. Klar, wir werden dran arbeiten. Aber eigentlich sind das Sachen, die du eigentlich nicht trainieren kannst. Entweder du hast die Ruhe vor dem Tor oder nicht.“ Dabei sah das Angriffsspiel der Oberhausener über weite Teile sehr gut aus. Gegen eine mit Nationalspielern gespickte Leverkusener Mannschaft wussten sich die Offensivakteure immer wieder durchzusetzen. Nur eben in den entscheidenden Situation fehlte die letzte Konsequenz und Genauigkeit.

Dennoch ist Terranova mit der bisherigen Entwicklung zufrieden, vor allem die Personalsituation gefällt ihm. „Wir haben einen breiten Kader und das Schöne ist: Niemand hat gegen Leverkusen enttäuscht. Die Jungs machen mir das Leben schwer, das hätte ich nicht gedacht. Ich hab‘ schon Bauchschmerzen, egal wen ich draußen lasse und das tut weh. Aber so habe ich es natürlich lieber“, sagt der 41-Jährige.

Die knappe Niederlage gegen den Bundesligisten dürfte zusätzlichen Schwung für die kommenden Wochen geben, in denen die „Kleeblätter“ einen guten Rhythmus finden wollen. Und der dürfte wichtig sein, um in der Rückrunde und zunächst gegen Uerdingen zu bestehen.